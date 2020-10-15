Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін втрапила у скандал. Дискусії виникли навколо її фото, яке опублікували у глянцевому журналі Trend. На фото прем'єрка у чорному піджаку з глибоким декольте.

Як повідомили у Yle.fi, фото викликало критику з боку користувачів соціальних мереж.

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Люди ствердили, що такий образ точно недоречний для прем'єр-міністерки.



Скандальне фото Санни Марін / Фото Trend

Прем'єрку також підтримали у мережі

Однак обурились не усі. Знайшлись користувачі, які захистили Санну Марін. Серед них були і жінки, і чоловіки. Люди фотографувались у схожому одязі, позуючи так само. Пізніше ці фото викладали у соцмережі.

Незабаром з'явився хештег #imwithsanna, що означає "Я з Санною". Таких постів пдтримки набралось понад півтисячі. Люди запевняли, що такий скандал – це сексизм, адже жінок судять за зовнішнім виглядом набагато частіше, ніж чоловіків. Як приклад, вони нагадували фото президента Росії Володимира Путіна з голим торсом.