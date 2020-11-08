У ЗМІ назвали перших претендентів на посади міністрів за президентства Джозефа Байдена. Деякі призначення можуть бути історичними. Адже посаду очільниці Пентагону вперше може обійняти жінка – Мішель Флурной. Також жінка може опинитись і на чолі Мінфіну.

Про таку можливу кадрову політику Байдена розповіло видання Politico. Кандидатури команда демократа обирала протягом останніх кількох місяців. До теми Байден планує скасувати низку указів Трампа одразу після інавгурації, – ЗМІ Кандидатури в уряд: Пентагон : колишня заступниця міністра оборони з політичних справ Мішель Флурной.

: колишня заступниця міністра оборони з політичних справ Мішель Флурной. Мінфін: одна з представниць демократів на праймеріз Елізабет Воррен або членкиня ради управителів Федерального резерву США Лаель Брейнард.

одна з представниць демократів на праймеріз Елізабет Воррен або членкиня ради управителів Федерального резерву США Лаель Брейнард. Міністерство праці: ще один суперник Байдена на праймеріз Берні Сандерс.

ще один суперник Байдена на праймеріз Берні Сандерс. Міністерство у справах ветеранів або постійне представництво США в ООН: ексмер міста Сат-Бенд Піт Буттерідж.

ексмер міста Сат-Бенд Піт Буттерідж. Д ержсекретар: експомічниця з нацбезпеки за каденції Барака Обами Сьюзен Райс, ексзаступник держсекратаря Ентоні Блінкен, сенатори-демократи Кріс Кунс та Кріс Мерфі. На посаду претендує і ще один колишній заступник держсекретаря Вільям Бернс.

експомічниця з нацбезпеки за каденції Барака Обами Сьюзен Райс, ексзаступник держсекратаря Ентоні Блінкен, сенатори-демократи Кріс Кунс та Кріс Мерфі. На посаду претендує і ще один колишній заступник держсекретаря Вільям Бернс. Міністерство юстиції: сенатор від демократів Даг Джонс.

сенатор від демократів Даг Джонс. Міністерство енергетики: фізик-ядерник Ернест Моніс, який уже був на цій посаді за президентства Обами. Важливо! Джозеф Байден уже оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Демократ набрав достатньо голосів виборників, ще досі не оприлюднили результати в Арізоні, Джорджії, Алясці та Північній Кароліні. Проте Дональд Трамп заявляє про численні фальсифікації і має намір оскаржити результати у суді. Це республіканці вже зробили у Арізоні. Детально про вибори президента США у 2020 році можна прочитати тут.