Претенденти на посади в уряді Байдена: Пентагон може вперше очолити жінка
У ЗМІ назвали перших претендентів на посади міністрів за президентства Джозефа Байдена. Деякі призначення можуть бути історичними. Адже посаду очільниці Пентагону вперше може обійняти жінка – Мішель Флурной. Також жінка може опинитись і на чолі Мінфіну.
Про таку можливу кадрову політику Байдена розповіло видання Politico. Кандидатури команда демократа обирала протягом останніх кількох місяців.
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Кандидатури в уряд:
- Пентагон: колишня заступниця міністра оборони з політичних справ Мішель Флурной.
- Мінфін: одна з представниць демократів на праймеріз Елізабет Воррен або членкиня ради управителів Федерального резерву США Лаель Брейнард.
- Міністерство праці: ще один суперник Байдена на праймеріз Берні Сандерс.
- Міністерство у справах ветеранів або постійне представництво США в ООН: ексмер міста Сат-Бенд Піт Буттерідж.
- Держсекретар: експомічниця з нацбезпеки за каденції Барака Обами Сьюзен Райс, ексзаступник держсекратаря Ентоні Блінкен, сенатори-демократи Кріс Кунс та Кріс Мерфі. На посаду претендує і ще один колишній заступник держсекретаря Вільям Бернс.
- Міністерство юстиції: сенатор від демократів Даг Джонс.
- Міністерство енергетики: фізик-ядерник Ернест Моніс, який уже був на цій посаді за президентства Обами.
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