У генпрокурорки Ірини Венедіктової залишилось 2 місяці, щоб показати результат – посадки корупціонерів. В іншому випадку – новий рік вона зустрічатиме вже не в кріслі генерального прокурора, на це в інтерв'ю британському BBC натякнув президент Володимир Зеленський.

Претензії до неї ті ж самі, що і до її попередника Руслана Рябошапки – відсутність посадок. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Ігнорування гучних справ

За пів року на посаді до Венедіктової назбиралось багато запитань, зокрема – гучна справа "плівок Вовка". НАБУ і САП намагались оголосити в ній підозру суддям скандального Окружного адмінсуду Києва за спробу захоплення влади. Однак генеральна прокурорка понад місяць ігнорувала справу.



Генпрокурорка ігнорувала справу щодо ОАСК / Скриншот з відео

"Активна робота у справі про злочини суддів ОАСК та його керівництва могла б притягнути високопосадовців до відповідальності. Однак з ОП та від президента немає жодної реакції на правопорушення, які озвучили в НАБУ. Це фактично свідчить про покривання діяльності", – сказав колишній начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Злиття" справ НАБУ

Ще більше питань до генпрокурорки є щодо історії з однією із найгучніших справ – розслідування схеми "Роттердам+". Антикорупційне бюро запевнило, що на цій схемі часів Порошенка, структури Ахметова збагатились на 39 мільярдів доларів.

Проте прокурори закрили справу, а Венедіктова відмовилась скасувати постанову про закриття. Наразі розслідування намагаються поновити через Антикорупційний суд. Експерти у сфері боротьби з корупцією стверджують, що Офіс генпрокурора "зливає" справи.



Експерти запевнили, що Офіс генпрокурора "зливає" справи / Скриншот з відео

"Під тиском суспільства депутат "слуг" Юрченко таки отримав підозру від Венедіктової, але там мало бути більше підозрюваних. Просто хтось злив інформацію депутатам, що їх веде НАБУ. Інформацію мало лише НАБУ та САП, які її проводили, та офіс Венедіктової", – зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Доведення корупційних справ до вироку

Попередник Венедіктової Руслан Рябошапка не впевнений, що чинній очільниці Офісу генпрокурора вдасться до нового року продемонструвати результати у резонансних справах, як того вимагає президент.

Він не вважає, що будь-яке провадження, яке можна характеризувати, як політичне переслідування, буде доведено до суду чи до судового вироку обвинувального.

Цей процес тривалий, а відповідні справи публічні. Я не думаю, що є достатньо професійного фаху, щоб довести до такої стадії,

– сказав колишній генпрокурор.



Рябошапка не впевнений у результатах щодо резонансних справ / Скриншот з відео

Реакція партнерів України

На Банковій усі "закиди" у використанні прокуратури та інших силових відомств в "ручному" режимі і у власних політичних цілях – заперечують.

Втім, після того, як парламент створив комісію для відбору антикорупційного прокурора, в яку включили нефахових і недосвідчених людей – від західних партнерів України почали лунати вже не лише питання, а й попередження. За словами колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки, реакція західних партнерів може бути дуже жорсткою.

Претензії до Венедіктової: дивіться відео