Президент Азербайджану Алієв заявив, що дає Вірменії останній шанс
Ільхам Алієв підкреслив, що не згоден з тезою "карабахський конфлікт не має військового рішення". Він закликав Вірменію вивести свої війська з Нагірного Карабаху.
Також президент Азербайджану під час свого звернення до народу дав останній шанс Вірменії. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Головне зі звернення Алієва
- Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан будь-якими способами поверне свої землі, але хоче зробити це мирним шляхом і дає Вірменії "останній шанс". Також він закликав Вірменію перейти до переговорів.
- Алієв зазначив, що азербайджанські війська звільнили кілька сіл в Нагірному Карабасі, а також місто Гадрут. Він наголосив, що його війська відновлять територіальну цілісність Азербайджану.
- Ба більше, на думку Алієва, азербайджанська армія успішно веде наступ.
- Він зауважив, що консультації глав МЗС Вірменії й Азербайджану, що розпочалися у Москві, допоможуть прояснити багато у конфлікті
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- Бойові дії поновились з 27 вересня, хоча конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває близько 30 років.
- Сторони звинувачують в ескалації конфлікту одна одну. Однак вже днями Вірменія та Азербайджан можуть домовитись про припинення бойових дій. Таку інформацію поширюють європейські ЗМІ.
- Раніше Алієв зазначив, що рішення про припинення вогню має бути погоджене двома сторонами.