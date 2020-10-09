Ільхам Алієв підкреслив, що не згоден з тезою "карабахський конфлікт не має військового рішення". Він закликав Вірменію вивести свої війська з Нагірного Карабаху.

Також президент Азербайджану під час свого звернення до народу дав останній шанс Вірменії. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ. Важливо Пауза у протистоянні: перемир'я у конфлікті щодо Нагірного Карабаху можуть погодити незабаром Головне зі звернення Алієва Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан будь-якими способами поверне свої землі, але хоче зробити це мирним шляхом і дає Вірменії "останній шанс". Також він закликав Вірменію перейти до переговорів .

. Алієв зазначив, що азербайджанські війська звільнили кілька сіл в Нагірному Карабасі, а також місто Гадрут. Він наголосив, що його війська відновлять територіальну цілісність Азербайджану.

в Нагірному Карабасі, а також місто Гадрут. Він наголосив, що його війська Ба більше, на думку Алієва, азербайджанська армія успішно веде наступ.

Він зауважив, що консультації глав МЗС Вірменії й Азербайджану, що розпочалися у Москві, допоможуть прояснити багато у конфлікті Актуально У Нагірному Карабасі тривають запеклі бої: відео Бої у Нагірному Карабасі: що потрібно знати Бойові дії поновились з 27 вересня, хоча конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває близько 30 років.

Сторони звинувачують в ескалації конфлікту одна одну. Однак вже днями Вірменія та Азербайджан можуть домовитись про припинення бойових дій. Таку інформацію поширюють європейські ЗМІ.

Раніше Алієв зазначив, що рішення про припинення вогню має бути погоджене двома сторонами. Війна у Нагірному Карабасі: дивіться відео