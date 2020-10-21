Президент Болгарії Румен Радев пішов на карантин. Очільник країни спілкувався з людиною, хворою на коронавірус, тому йому довелось самоізолюватись.

Радев перервав візит до Естонії

Контактною особою, яка могла інфікувати Радева, виявився високопоставлений військовий з ВПС. Про це інформує DW.

До теми Карантин у Європі: які обмеження діють у різних країнах через COVID-19

Через загрозу COVID-19 болгарський президент перервав свій візит до Естонії. Перший ПЛР-тест Радева виявився негативним.

Глава держави каже, що поки що жодних симптомів у нього немає. Проте він строго дотримується усіх порад лікарів.

Яка ситуація з коронавірусом у Болгарії

Станом на 21 жовтня у Болгарії виявили 31 863 випадки коронавірусу. Померли від ускладнень, спричинених недугою, 1019 хворих. Одужали – більше ніж 17 тисяч.

У Європі посилюють карантин

Зазначимо, що через швидке розповсюдження коронавірусу в Європі, низка країн значно посилила карантинні обмеження. Першою європейською країною, яка знову ввела локдаун, стала Ірландія. Жорсткий карантин тут діятиме протягом 6 тижнів – до 1 грудня 2020 року.