Президент Чехії вимагає надати докази діяльності російських спецслужб у країні. Мілош Земан вже дав відповідне доручення національної Служби безпеки та інформації. Таку інформацію оприлюднили чеські ЗМІ.

Водночас високопосадовці Чехії та наближені до Земана кажуть, що нічого не знають про це доручення. Про це повідомляє Чеське радіо з посиланням на три високопоставлені джерела.

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Версія чеських ЗМІ

Восени 2020 року президент звернувся до керівника контррозвідки Міхала Коуделка з проханням надати докази діяльності російських спецслужб у країні. Ба більше, Мілош Земан вимагав, аби розвідка з'ясувала імена співробітників спецслужб Росії та чеських громадян, які з ними взаємодіють.

Передбачається, що на майбутньому тижні питання про це буде розглянуть на засіданні парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб.

Президент Чехії, крім того, зажадав від контррозвідки відомості, що підтверджують затвердження американських спецслужб про відмивання "брудних грошей" угрупованнями організованої злочинності з Росії, яке відбувається в Чехії,

– мовиться у повідомленні Чеського радіо.

Що про це кажуть високопосадовці

Прессекретар глави держави Іржі Овчачек повідомив, що йому нічого не відомо про доручення Земана. А представники контррозвідки відмовилися коментувати цю інформацію.

Зверніть увагу! Контррозвідка у своїх звітах щорічно стверджує, що діяльність російських спецслужб представляє одну з основних загроз для національної безпеки Чехії.

У жовтні 2019 року президент Чехії попросив контррозвідку припинити пошук шпигунів з Росії. Земан порадив тоді голові Служби безпеки інформації країни Міхалу Коуделці зайнятися розслідуванням економічних злочинів в республіці, а не займатися пошуком іноземних шпигунів.