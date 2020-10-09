Президент Киргизстану готовий піти у відставку, але є умова
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 8 жовтня заявив, що готовий піти у відставку. Однак спочатку він планує дочекатися стабілізації ситуації у країні.
Жеенбеков піде у відставку, коли будуть затверджені нові легітимні керівники виконавчої влади. Про це він заявив у зверненні до народу, повідомляє DW.
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Для мене ніяка посада не є вищою за цілісність держави, єдність народу і спокій суспільства. Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, яка склалася, у правове річище,
– заявив президент.
Він наголосив, що у Киргизстані необхідно якнайшвидше провести парламентські вибори.
Напередодні пресслужба Жеенбекова повідомила, що президент не збирається добровільно йти у відставку. Однак вже через декілька годин сам очільник Киргизстану заявив, що готовий на рішучі кроки і піде у відставку, коли країна стане на шлях законності.