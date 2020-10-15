Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков провів перемовини з прем'єр-міністром від опозиції Садиром Жапаровим. Сторони, зокрема, порушили питання відставки чинного киргизького очільника.

За яких умов Жеенбеков піде з посади президента

Як зауважив чинний президент Киргизстану, він є готовим піти зі своєї посади після того, як ситуація в країні стабілізується. А станеться це лише після проведення парламентських виборів. Слова президента передає його речниця Толгонай Стамалієва, повідомляє "Радио Азаттык".

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Президент Сооронбай Жеенбеков зустрівся c Садиром Жапаровим. Під час перемовин прем'єр-міністр зазначив, що "президент повинен піти з посади сьогодні ввечері". Президент Жеенбеков відповів, що "в такій ситуації не готовий піти",

– розповіла Стамалієва.

Також вона прокоментувала інформація, яку поширюють ЗМІ та соцмережі, про те, що Сооронбай Жеенбеков обіцяв піти з посади президента "протягом 3 днів".

"Так, Сооронбай Жеенбеков заявляв, що піде з посади президента країни, але про які 3 дня говорять Садир Жапаров і його прихильники, не розуміємо. У жодній заяві президента Жеенбекова та повідомленнях прес-служби глави держави не було вказано конкретної дати та дня відходу з посади", – зауважила вона.

Додамо, що в ніч проти 9 жовтня Жеенбеков виступив зі зверненням, в якому заявив, "після того, як буде затверджено легітимних керівників органів виконавчої влади та країна стане на шлях законності, він буде готовим піти з посади президента Киргизстану".

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Протести в Киргизстані: головне

Люди вийшли на вулиці, адже вважають результати парламентських виборів сфальсифікованими – на них перемогу здобули лише провладні політсили.

на них перемогу здобули лише провладні політсили. Зрештою демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.

Мітингувальників розганяли важкою технікою та силою. У заворушеннях загинув один чоловік, а постраждалих вже нарахували понад тисячу.

Згодом ЦВК усе ж не визнала результати голосування. Тим часом Росія, скориставшись ситуацією, ввела свою військову базу у Киргизстані в режим "протидії тероризму".

Крім того у країні запровадили надзвичайний стан, а в столиці Бішкеку – ще й коменданстьку годину.

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