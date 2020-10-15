Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що покидає свою посаду. Такий крок він пояснив тим, що, попри призначення представника опозиції Садира Жапарова прем’єром, протести в Киргистані не вщухають.

Відставка Жеенбекова: що відомо

Повідомлення про це оприлюднила його пресслужба. Крім того, президент про це сказав у зверненні до народу, передає 24 канал.

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Як наголосив Жеенбеков, він не тримається за владу.

Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому вирішив піти у відставку. Ніяка влада не вартує цілісності нашої країни та згоди в суспільстві,

– заявив поки ще чинний президент Киргизстану.

Політик додав, йде, тому що в країні тривають протести. І це відбувається, попри призначення опозиціонера Садира Жапарова прем’єр-міністром. На цьому тлі він попросив Жапарова і інших політиків відвести своїх прихильників з вулиць.

Відповідно до конституції Киргизстану, в разі відставки овноваження президента переходять спікеру парламенту. 13 жовтня таку посаду посів Канат Ісаєв з фракції "Киргизстан" (вона входить до правлячої більшості т стала одним з лідерів на минулих спірних виборах).