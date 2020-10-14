Президент Киргизстану Жеенбеков веде перемовини про власну відставку
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков проводить перемовини щодо своєї відставки з поста глави держави. До таких переговорів також залучений прем'єр-міністр від опозиції Садир Жапаров.
Інформацію про проведення перемовин щодо відставки Интерфаксу підтвердила прессекретарка президента Киргизстану Толганой Стамалієва.
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Прем'єр-міністр Жапаров сьогодні озвучив, щоб президент Жеенбеков пішов у відставку. Переговори тривають,
– розповіла Стамалієва.
До слова, самого Садира Жапарова призначили на пост очільника уряду лише декілька днів тому внаслідок масових протестів, що розпочалися після парламентських виборів.
У політиці він вже понад півтора десятиліття, але у 2018 році був засуджений на 11 років. Його звільнили протестувальники, як і колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
До слова, саме сьогодні, 14 жовтня, Сооронбай Жеенбеков підписав указ про призначення прем'єр-міністром Садира Жапарова, з яким тепер проводить перемовини про власну відставку.
Коротко про Жеенбекова:
- Це чинний президент Киргизстану з 2017 року. До цього протягом півтора року був прем'єр-міністром.
- До цього вів політичну діяльність протягом багатьох років. Ще в 1988 році він вступив у КП Радянського Союзу. Встиг попрацювати губернатором, першим заступником керівника апарату президента, депутатом, міністром тощо.