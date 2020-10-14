Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков проводить перемовини щодо своєї відставки з поста глави держави. До таких переговорів також залучений прем'єр-міністр від опозиції Садир Жапаров.

Інформацію про проведення перемовин щодо відставки Интерфаксу підтвердила прессекретарка президента Киргизстану Толганой Стамалієва.

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Прем'єр-міністр Жапаров сьогодні озвучив, щоб президент Жеенбеков пішов у відставку. Переговори тривають,

– розповіла Стамалієва.

До слова, самого Садира Жапарова призначили на пост очільника уряду лише декілька днів тому внаслідок масових протестів, що розпочалися після парламентських виборів.

У політиці він вже понад півтора десятиліття, але у 2018 році був засуджений на 11 років. Його звільнили протестувальники, як і колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

До слова, саме сьогодні, 14 жовтня, Сооронбай Жеенбеков підписав указ про призначення прем'єр-міністром Садира Жапарова, з яким тепер проводить перемовини про власну відставку.

Коротко про Жеенбекова: