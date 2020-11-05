Президент Косова Тачі подав у відставку: причина
Президент частково визнаної держави Косово Хашим Тачі 5 листопада подав у відставку. Все тому, що чиновнику висунути офіційні звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Раніше Тачі казав, що піде з посади лише у випадку, якщо Гаазький суд доведе звинувачення Спеціальної прокуратури про його причетніть до військових злочинів. Висновок прокуратури суд підтвердив 5 листопада. Про це повідомляє Кosova Рress.
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Тому на пресконференції Тачі заявив, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.
У чому звинувачують Тачі
- Президента Косова звинувачують у скоєнні військових злочинів.
- 24 квітня генпрокуратура частково визнаної держави направила звинувачувальний акт до Спеціального суду по Косову.
- У документі йдеться про те, що Тачі та ще декілька чиновників підозрюються у військових злочинах і злочинах проти людяності за 10 пунктами: вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури тощо.
- Крім того, очільника Косова звинувачують у смерті 100 осіб – косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників.
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