Президент частково визнаної держави Косово Хашим Тачі 5 листопада подав у відставку. Все тому, що чиновнику висунути офіційні звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.

Раніше Тачі казав, що піде з посади лише у випадку, якщо Гаазький суд доведе звинувачення Спеціальної прокуратури про його причетніть до військових злочинів. Висновок прокуратури суд підтвердив 5 листопада. Про це повідомляє Кosova Рress.

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Тому на пресконференції Тачі заявив, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.

У чому звинувачують Тачі

Президента Косова звинувачують у скоєнні військових злочинів.

24 квітня генпрокуратура частково визнаної держави направила звинувачувальний акт до Спеціального суду по Косову.

У документі йдеться про те, що Тачі та ще декілька чиновників підозрюються у військових злочинах і злочинах проти людяності за 10 пунктами: вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури тощо.

Крім того, очільника Косова звинувачують у смерті 100 осіб – косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників.