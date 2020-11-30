Сейм Латвії вирішив не застосовувати щорічну індексацію до зарплати президента у 2021 році. Все тому, що очільник Латвії Егіл Левітс сам просив не підвищувати йому зарплату через пандемію коронавірусу.

Згідно з рішенням сейму місячну зарплату президента не збільшать на 300 євро, як планували раніше. Про це повідомляє Delfi.

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Чому президенту Латвії не підвищать зарплату

Керівництво канцелярії президента направило голові бюджетно-фінансової комісії сейму лист із вимогою не застосовувати щорічну індексацію до зарплати глави держави. Таке рішення прийняли на тлі ситуації з поширенням коронавірусу.

Крім того, зарплату у 2021 році не підвищать прем'єр-міністру та міністрам Латвії.

Зауважимо, президентська зарплата у проєкті бюджету країни складає 5 960 євро на місяць.

Зверніть увагу! Станом на 30 листопада коронавірусом в Латвії інфікувалися 17 075 людей. З них 206 хворих померли, а 1 795 – вже одужали. Наразі продовжують хворіти 15 074.

НАТО просило підвищити зарплати для співробітників

За даними ЗМІ, НАТО попросило у своїх членів більше грошей на підвищення зарплат співробітників. Деякі країни альянсу вважають прохання невчасним через удар пандемії COVID-19 по економіці.

Зарплати хотіли підвищити приблизно на 2,2% – це найбільше за останні 4 роки.