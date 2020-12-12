Очільник Литви Гітанас Науседа днями приголомшив не лише литовців, але й мешканців інших країн. Він відмовився від переїзду в окрему резиденцію. А все через те, що її ремонт та облаштування будуть коштувати невиправдано дорого.

Науседа зазначив, що проживатиме до кінця своєї каденції у себе вдома у Вільнюсі. Про це повідомляє литовський Delfi.

Важливо Майже 700 білорусам дозволили в'їзд у Литву через переслідування та репресії на батьківщині

Позиція президента Литви

Гітанас Науседа вважає, що необхідна сума для ремонту була б надмірною витратою.

Резиденція у Турнішкес могла стати місцем для прийому литовських та міжнародних гостей. Але наведені архітекторами висновки про стан будівлі та можливі варіанти її реновації засвідчили, що необхідна сума надто велика, якщо керуватися критеріями доцільності й пріоритетів бюджету країни,

– заявив канцлер адміністрації президента Альге Будріте.

Тож, очільник країни ухвалив рішення залишити у державному бюджеті 359 тисяч євро, передбачені на реновацію резиденції.

Що відомо про Гітанаса Науседу? Економіст Гітанас Науседа отримав крісло президента у травні 2019 року. Він переміг на президентських виборах з чималим відривом від конкурентів, набравши 68,4 відсотка виборців. Науседа наголосив, що вважає дії Росії щодо України агресією проти іншої держави. Він зауважив, що стосунки з РФ не зміняться доки "ситуація в Україні буде схожа на нинішню".

Президентська резиденція у Турнішкесі: головне

Головна будівля резиденції споруджена у 1940 році, загалом вона складається із 3 будівель. Площа резиденції складає 323 квадратних метрів.

З часу відновлення незалежності Литви, там проживали президенти Валдас Адамкус, Роландас Паскас та Даля Грибаускайте.

Найближчим часом мають ініціювати дискусію про те, як далі буде використовуватися приміщення резиденції та прилеглі до неї території.



Президентська резиденція у Литві / Фото TV3O