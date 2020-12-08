Демарш від чинного президента Молдови: Додон таки врізав повноваження Санду
Чинний глава Молдови Ігор Додон таки підписав закон, який обмежив повноваження президента країни. Відтак з-під підпорядкування Майї Санду вивели Службу безпеки та інформації. Тепер її контролюватиме парламент.
Конституційний суд призупинив дію закону
Санкціонований Додоном закон оприлюднили 8 грудня 2020 року. Про це інформує Point.news.
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Тим часом, Конституційний суд країни призупинив дію документа до остаточного рішення суду. До служителів Феміди звернувся депутат партії PAS Сергій Литвиненко.
У суді зазначили, у випадку якщо дію закону не зупинять, то можуть бути наслідки – зокрема, при призначенні голови Служби безпеки та інформації.
Санду вимагає відставки прем'єра
Наступниця Додона на посаді – Майя Санду вимагає відставки молдовського прем'єра Іона Кіку. Якщо Кіку не покине посаду, то, каже Санду, парламентарі запропонують висловити вотум недовіри уряду.
Що відомо про резонансні рішення парламенту Молдови
- 3 грудня парламент ухвалив низку законопроєктів, що викликали різку критику опозиції.
- Зокрема, обмежили повноваження Санду щодо спецслужби, а також запропонували статус мови міжнаціонального спілкування для російської мови.
- Санду була обурена діями законодавчого органу. Обрана президентка Молдови закликала людей виходити на акції протесту.
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