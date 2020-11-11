Мінські угоди – не Біблія, – президент Мюнхенської конференції закликав їх змінити
Мінські угоди мають дуже багато недоліків, що виникають сумніви у потребі їх виконувати. А тому такі домовленості не є найкращим варіантом врегулювання конфлікту на Донбасі.
Таку думку озвучив президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер. В інтерв'ю "Європейській правді" він сказав, що міські угоди треба змінювати.
Детальніше Мінські домовленості: що це і чому документ потребує змін
"Якщо хтось зможе запропонувати кращу формулу, яка замінить "Мінськ" – то це чудово! Чому б ні? Минуло 6 років від Майдану, і очевидно, що з'явилася можливість поглянути на ситуацію по-новому", – пояснив Вольфганг Ішингер.
За його словами, наразі ці домовленості є єдиним наявним форматом, однак, "це не Біблія і їх можна змінити".
Що таке мінські угоди
Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську між лідерами Німеччини, Франції, України та Росії, для врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі. Передусім мінські угоди є політичними, а не юридично обов'язковими документами. Вони не ратифіковані Верховною Радою, як міжнародно-правові договори.
Що передбачають
- Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання.
- Відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки.
- Моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню.
- Відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.
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