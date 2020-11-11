Україні не слід навіть думати про військове протистояння з Росією у найближчий час. Таку думку висловив президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфанг Ішингер. Сценарій Азербайджану щодо Нагірного Карабаху українцям не підходить.

Україні не вдасться повторити сценарій Азербайджану

Застосування військової сили на Донбасі може закінчитись катастрофою. Про це Ішингер повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

Важливо Мінські угоди – не Біблія, – президент Мюнхенської конференції закликав їх змінити

Навіть не думайте про військовий шлях. Наслідки для України від цього будуть жахливими, ви серйозно постраждаєте. Можливо, Росія також серйозно постраждає, цього я не знаю – але для вас наслідки точно не будуть добрими,

– наголосив Ішингер.

Відмінність між війною між Азербайджаном та Вірменією за Нагірний Карабах та протистоянням за Донбас між Росією та Україною – велетенська.

"Там мовиться про конфлікт двох маленьких держав на Кавказі, жодна з яких не має стратегічного значення ані для Росії, ані для США, ані для іншої світової сили", – вважає Ішингер.

Українцям слід йти шляхом дипломатії

Більш прийнятний варіант для українців – довгострокова дипломатія. Президент Мюнхенської безпекової конференції вважає, що Донбас повернеться до України ще за його життя – економічним шляхом.

Якщо ваш уряд зможе успішно подолати масштабну корупцію, якщо ви створите ситуацію, за якої українці житимуть заможно – то ті, хто живе в Донецьку та Луганську, зрозуміють, що продовження їхнього існування у цих дивних утвореннях – це погане рішення,

– заявив Ішингер.

До уваги! Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна конференція, яку проводять у Мюнхені з 1962 року. Спочатку учасниками заходу були країни-члени НАТО, експерти та ЗМІ. З 1990-х років участь беруть представники країн Східної Європи, серед яких – Україна і Росія, а також Китай, Індія, Японія.

Зазначимо, що українська сторона запропонувала у ТКГ "План дій щодо Донбасу". Він передбачає припинення збройного конфлікту та проведення повної демілітаризації окупованих територій. Таким чином, стане можливе проведення на Донбасі місцевих виборів 31 березня 2021 року.