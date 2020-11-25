У політичну сутичку за крісло міністра енергетики зараз залучені всі ресурси українських олігархів. Рінат Ахметов робить все, щоб Ольга Буславець, яка втратила міністерський портфель, зберегла вплив і посаду першого заступника міністра.

Про це повідомив політолог Микола Давидюк, коментуючи кадрові перестановки в Міненерго.

"Звільнена Ольга Буславець так і не позбулася приставки в.о., тому що для парламенту була очевидною її залежність від Ріната Ахметова. Проте, і в статусі виконуючого обов'язки вона чимало зробила для енергетичного монополіста: на 40% підвищила ціни на електроенергію, і зупиняла роботу атомних енергоблоків на догоду тепловим електростанціям ДТЕК. Не дивно, що покровитель Буславець зараз робить все, щоб вона не була з тріском звільнена з міністерства. Хоча для будь-якого нового міністра, саме таке рішення виглядає найбільш очевидним", – зазначив політолог.

Судячи з усього, нинішній в.о. міністра енергетики Юрій Бойко – тимчасова кандидатура. Остаточне рішення багато в чому буде залежати від президента Володимира Зеленського. Поки ситуація виглядає так, що президент явно не готовий миритися з тим, що Міненерго відверто працює в інтересах одного олігарха. Зрештою, саме з президента люди будуть питати, чому ціни на електроенергію в Україні є чи не найвищими в Європі, – резюмував політолог.

