Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку Україні на шляху до Європейського Союзу. Він заявив, що Україна завжди була Європою, однак, щоб офіційно стати членом ЄС – треба виконати низку вимог, в чому Польща рада допомагати.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський дали інтерв'ю одному з українських телеканалів, повідомляє 24 канал. Дуда зауважив, що поляки добре пам'ятьють свій важкий час, коли вступали до ЄС.

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"Ми завжди підтримували прагнення Україи до ЄС. Україна завжди була Європою, а питання приналежності до ЄС – це питання політичного характеру, це вимагає багато змін і реформ в Україні", – зазначив Дуда.

За його словами, поляки також важко прямували до ЄС, адже хотіли бути членом вільного Заходу. Саме через це Польща, як ніхто інший, зараз розуміє Україну.

"На сьогодні ми ним є (членом ЄС – 24 канал), але не забуваємо про своїх побратимів. Тих, які роками були разом з нами за залізною завісою. Я на кожному міжнародному форумі повторюю, що двері до ЄС мають бути відкриті. Україна прямує до ЄС і ми її на цьому шляху підтримуємо. Доказом цього є мій візит до України", – підсумував Дуда.

Довідка. У серпні 2020 року, згідно з даними соцопитування Socis і Центром Разумкова, вступ України до Євросоюзу підтримали 57,7% опитаних українців. Вступ у НАТО – 47,7% респондентів. Варто зазначити, що проти вступу до Євросоюзу проголосували 26,9%, НАТО – 32,8%.

Водночас Володимир Зеленський подякував за те, що Республіка Польща і особисто президент Анджей Дуда підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

"В нас буває, коли українські та європейські політики кажуть, що шлях до ЄС – це двострононній шлях, один одному на зустріч. Однак ніхто не каже, що там багато смуг", – запевнив президент. Як ствердив Зеленський, країна має зробити багато, щоб стати членом ЄС: і запровадити антикорупційну політику, і привабливий інвестиційний клімат, і інфрастурктуру.

Ментально українці і є європейці. Немає такого народу "європейці". Є кожна країна, яка хоче бути в ЄС. А якщо хоче – то і буде,

– заявив Зеленський.

Також Зеленський пояснив, що дуже важливо, аби Україна не лише була членом ЄС, а її рівноправним членом. Важливо, щоб Україну запрошували в ЄС і вона мала однаковий статус з Польщею.