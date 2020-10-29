Президент Польщі Анджей Дуда вперше прокоментував протести в країні через фактичну заборону абортів. За його словами, він розуміє жінок, які мітингують, і готовий рішення відкоригувати.

Президент засмучений ситуацією в країні, але наголосив, що проти "євгенічних абортів". Про це він заявив в ефірі одного з польських телеканалів, передає видання Polsat News.

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Дуда готовий працювати над рішенням, яке допоможе стабілізувати ситуацію в країні і принесе мир. Він вважає, що треба врахувати летальні вади плода.

Якщо жінка змушена народити дитину, яка практично одразу помре, це принесе їй неймовірні душевні та фізичні страждання,

– наголосив президент.

За його словами, він спершу був задоволений рішенням Конституційного суду. Однак надіявся, що буде час для уточнення положень.

Довідка. Конституційний суд Польщі практично повністю заборонив аборти в країні. Вони є протиправними навіть у тому разі, коли є загроза життю ненародженої дитини. Через це в країні спалахнули масові протести. Більше – дивіться тут.