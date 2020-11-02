Засідання фракції "Слуга народу" є закритим, водночас відповідна пресслужба зазначила, що Володимир Зеленський має бути на засіданні. Також представники фракції підтвердили, що президент надіслав їм аудіоповідомлення щодо ситуації з КСУ.

Фракція "Слуга народу" має виробити своє рішення щодо президентського законопроєкту. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Позиція нардепів від "Слуги народу"

Нардеп від фракції Віталій Безгін підтвердив, що фракція "Слуга народу" виробить своє рішення щодо законопроєкту президента "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" на засіданні 2 листопада.

Відповідна реакція президента має право на життя. Наразі в залі засідань мають її вирішити. Однак такі питання консенсусу стосуються не лише фракції "Слуга народу", а й усіх проукраїнських сил,

– наголосив народний депутат.

Водночас нардепка Галина Третьякова зазначила, у будь-якому випадку має бути 226 голосів для ухвалення. Однак у багатьох людей виявили коронавірус, тому ці голоси буде зібрати не легко, зазначила вона.

Також нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас розповів ресурсу Pavlovsky News про виступ Володимира Зеленського на засіданні. За його словами, не було ніяких заперечень та коментарів.

Іонушас уточнив, що деякі депутати вже підписали законопроєкт Дмитра Разумкова. Однак невідомо чи буде він незабаром на голосуванні у ВР. Нардеп вважає, що законопроєкт президента поставлять на голосування в найближчі 2 – 3 дні.

Що цьому передувало

Конституційний Суд України 27 жовтня скасував антикорупційну реформу. Відповідна ситуація надала українським можновладцям так зване зелене світло щодо брехні у деклараціях.

Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Вже 30 жовтня українці вийшли на масштабний протест. Відповідну акцію спричинило обурення громадян через скандальне рішення КСУ.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

Рішення КСУ буде мати негативні наслідки для України. Воно може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання траншу від МВФ.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу