Президент Таджикистану Рахмон виграв свої п'яті вибори
Чинний президент Таджикистану 68-річний Емомалі Рахмон уп'яте виграв президентські вибори 12 жовтня. ЦВК Таджикистану офіційно заявила, що Рахмон отримав понад 90% голосів виборців.
Що відомо про результати виборів
За даними Центрвиборчкому Таджикистану, за Рахмона віддали свої голови понад 3 мільйони 800 тисяч виборців. Його головний суперник – Рустам Латіфзода – отримав лише 3,03% голосів виборців, повідомляє "Новое время".
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Рахмон наразі є єдиним президентом на пострадянському просторі, який "править" довше, ніж Олександр Лукашенко в Білорусі. Завдяки змінам до конституції Таджикистану, Рахмон може балотуватися на пост президента до самої смерті.
Хто ще брав участь у виборах
- Рустам Латіфзода – кандидат від "Аграрної партії Таджикистану";
- Абдухалім Гафорзода – від "Соціалістичної партії";
- Рустам Рахматзод – від "Партії економічних реформ";
- Міродж Абдуллоєв – від "Комуністичної партії Таджикистану".
Що відомо про "вічного" президента Рахмона
- Рахмон ставав президентом у 1994, 1999, 2006 і 2013 роках.
- У 2015 році Рахмон отримав довічний титул лідера нації.
- У 2016 році у конституцію Таджикистану внесли дуже вигідні для Рахмона зміни: відтоді лідер нації може балотуватися на пост президента необмежену кількість разів.