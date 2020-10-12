Чинний президент Таджикистану 68-річний Емомалі Рахмон уп'яте виграв президентські вибори 12 жовтня. ЦВК Таджикистану офіційно заявила, що Рахмон отримав понад 90% голосів виборців.

Що відомо про результати виборів

За даними Центрвиборчкому Таджикистану, за Рахмона віддали свої голови понад 3 мільйони 800 тисяч виборців. Його головний суперник – Рустам Латіфзода – отримав лише 3,03% голосів виборців, повідомляє "Новое время".

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Зверніть увагу! Жодні вибори, на яких переміг Рахмон, міжнародні спостерігачі не визнали.

Рахмон наразі є єдиним президентом на пострадянському просторі, який "править" довше, ніж Олександр Лукашенко в Білорусі. Завдяки змінам до конституції Таджикистану, Рахмон може балотуватися на пост президента до самої смерті.

Хто ще брав участь у виборах

Рустам Латіфзода – кандидат від "Аграрної партії Таджикистану";

Абдухалім Гафорзода – від "Соціалістичної партії";

Рустам Рахматзод – від "Партії економічних реформ";

Міродж Абдуллоєв – від "Комуністичної партії Таджикистану".

Що відомо про "вічного" президента Рахмона