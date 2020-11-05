Парламент може провалити судову реформу. У фундації Dejure зазначали, що напередодні комітет Верховонї Ради підтримав схему скандального судді Вовка з отримання контролю за добором суддів.

Нардеп фракції "Голос" Ярослав Юрчишин ствердив, що він надіється на перемозі здорового глузду. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Президент уникає відповідальності

На його думку, уникання відповідальності президента України може цілком реорганізувати ОАСК вже зараз. Втрати для судової гілки влади від цього не буде жодної.

Президент намагається уникати відповідальності, коли ігнорує діяння суддів ОАСК,

– наголосив Юрчишин.

"Президент вмиває руки, розповідаючи, що він не може виконати свою конституційну і законодавчу функцію і ліквідувати КСУ повністю", – ствердив депутат.

Альтернативний проєкт

За його словами, депутатам запропонували підтримати повернення імітації судової реформи, тобто фактично переробити законопроєкт відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Нардеп відзначив, що він, як автор альтернативного законопроєкту, який містить багато позицій, які збігаються з рекомендаціями Венеційської комісії, цілком підтримує таке рішення.

"Це дасть нам можливість не займатися імітацією, а реально запустити реформу органів добору до судової гілки влади, зокрема залучивши міжнародних експертів", – сказав депутат. Також він додав, що є шанс, що його проєкт закону врахують під час доопрацювань.

Проблема з ОАСК: що відомо

Раніше НАБУ заявило, що очільник ОАСК Павло Вовк і його підопічні готують державний переворот.

Детективи Антикорупційного бюро розпочали розслідування щодо зловживань владою з боку суддів Окружного адмінсуду Києва.

У відповідь суд схвалив рішення, яким дав вказівку відсторонити директора НАБУ Артема Ситника. Разом з тим проти нього мають порушити кримінальну справу.

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