Нелегітимний президент Венесуели Мадуро неочікувано назвав умову для своєї відставки
Нелегітимний лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку. Він заявив про єдину умову, що наразі відділяє його від такого кроку.
Так, Мадуро пообіцяв, що піде у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 6 грудня. Про це він написав у своєму твіттері.
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Якщо переможе опозиція, то я піду з поста президента. Я залишаю свою долю в руках жителів Венесуели,
– мовиться у повідомленні.
Таку ж заяву диктатор зробив на зустрічі з виборцями в Каракасі.
Що відомо про кризу в Венесуелі: коротко
- У Венесуелі час від часу відбуваються масові протести проти політики Ніколаса Мадуро, які почалися наприкінці січня 2019 року. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.
- За 6 років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років з країни виїхали понад три мільйони людей.
- Опозицію в країні очолює колишній керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели у 2019 році проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.
- Водночас режим Мадуро активно підтримує Росія.
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