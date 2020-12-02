Нелегітимний лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку. Він заявив про єдину умову, що наразі відділяє його від такого кроку.

Так, Мадуро пообіцяв, що піде у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 6 грудня. Про це він написав у своєму твіттері.

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Якщо переможе опозиція, то я піду з поста президента. Я залишаю свою долю в руках жителів Венесуели,

– мовиться у повідомленні.

Таку ж заяву диктатор зробив на зустрічі з виборцями в Каракасі.

Зверніть увагу! Вибори в Національну асамблею (парламент – 24 канал) Венесуели, відбудуться 6 грудня. У них візьмуть участь 107 політичних партій і об'єднань.



Опозиційний блок за участю партії ексспікера парламенту Хуана Гуайдо вирішив не брати участі у виборах.

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