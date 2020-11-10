Я не брав участі ні в яких переговорах, – президент Вірменії про угоду щодо Нагірного Карабаху
Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що не брав участі в жодних перемовинах щодо угоди про мир у Нагірному Карабасі. Ба більше, він дізнався про договір з преси. Наразі Саркісян ініціює екстрені консультації.
Рішення стосується всього вірменського народу, – Саркісян
До підписання чи навіть обговорення історичної угоди Саркісяна не залучили. Про це президент Вірменії повідомив у фейсбуці.
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Я не брав участі ні в яких переговорах. Врегулювання карабаського конфлікту – справа державної ваги. Будь-який крок, дія, будь-яке рішення, що стосується життєво важливих інтересів безпеки і прав Вірменії, Арцаха і всього вірменського народу, особливо підписання документа, повинні стати предметом всебічних консультацій і обговорень,
– написав Саркісян.
Президент зазначив, що ініціює екстрені політичні консультації щодо ситуації.
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