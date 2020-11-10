Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що не брав участі в жодних перемовинах щодо угоди про мир у Нагірному Карабасі. Ба більше, він дізнався про договір з преси. Наразі Саркісян ініціює екстрені консультації.

Рішення стосується всього вірменського народу, – Саркісян

До підписання чи навіть обговорення історичної угоди Саркісяна не залучили. Про це президент Вірменії повідомив у фейсбуці.

Важливо Мир у Нагірному Карабасі: деталі історичної угоди Азербайджану, Росії та Вірменії

Я не брав участі ні в яких переговорах. Врегулювання карабаського конфлікту – справа державної ваги. Будь-який крок, дія, будь-яке рішення, що стосується життєво важливих інтересів безпеки і прав Вірменії, Арцаха і всього вірменського народу, особливо підписання документа, повинні стати предметом всебічних консультацій і обговорень,

– написав Саркісян.

Президент зазначив, що ініціює екстрені політичні консультації щодо ситуації.

Важливо! У Міноборони Вірменії та Генштабі країни зазначили, що війна у Нагірному Карабасі "не закінчилась повноцінно", проте військові виконуватимуть умови угоди. Сам глава уряду Нікола Пашинян зазначив, що окрім підписання договору, в нього іншого виходу не було. Вірмени з цим не згідні: обурені люди з ахопили будівлю парламенту та уряду.

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