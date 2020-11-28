Президент Вірменії Армен Саркісян 28 листопада вирушив до Москви. Вірменський лідер здійснить приватний візит, під час якого планує обговорити події у Нагірному Карабасі.

Саркісян зустрінеться з представниками вірменської діаспори у Росії. Про це повідомляє пресслужба Саркісяна.

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Президент хоче розповісти землякам про ситуацію конкретно у Єревані.

Вірменський парламент наразі відмовився скасовувати воєнний стан у країні. За даними місцевих ЗМІ, про це просили у міноборони Вірменії. Там наполягають, що спершу необхідно дочекатися стабілізації ситуації у Вірменії.

Що відбувається у Вірменії