Президент Вірменії Саркісян виїхав до Москви: перші деталі
Президент Вірменії Армен Саркісян 28 листопада вирушив до Москви. Вірменський лідер здійснить приватний візит, під час якого планує обговорити події у Нагірному Карабасі.
Саркісян зустрінеться з представниками вірменської діаспори у Росії. Про це повідомляє пресслужба Саркісяна.
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Президент хоче розповісти землякам про ситуацію конкретно у Єревані.
Вірменський парламент наразі відмовився скасовувати воєнний стан у країні. За даними місцевих ЗМІ, про це просили у міноборони Вірменії. Там наполягають, що спершу необхідно дочекатися стабілізації ситуації у Вірменії.
Що відбувається у Вірменії
- Народ обурений угодою про мир у Нагірному Карабасі. Її підписали Вірменія, Азербайджан та Росія.
- Вірмени називають таке рішення капітуляцією та вимагають переглянути угоду.
- Також люди наполягають, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян має піти у відставку.
- Водночас очільник вірменського парламенту збирається продовжити роботу. Пашинян вже представив для свого уряду подальший план дій. Він називається "Дорожня карта" і має бути реалізованим до червня 2021 року.
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