Президент Вірменії Армен Саркісян закликав чинного прем’єра країни Нікола Пашиняна піти у відставку разом із його урядом. Водночас Саркісян вважає, що готуватися до дострокових виборів має і парламент Вірменії.

Президент Вірменії розповів, що вже встиг провести зустрічі з парламентськими силами, суспільними групами та представниками діаспори. Більшість, за його словами, виступає за відставку уряду та дострокові вибори парламенту. Про це пише News.am з посиланням на відеозвернення Саркісяна до народу.

Тим часом У Вірменії поновилися протести: що відбувається 16 листопада – фото, відео

Маємо розбурхане суспільство. Поранена економіка перевантажена колосальними соціальними проблемами. В результаті величезного потоку людей з Нагірного Карабаху маємо гуманітарну катастрофу... Ми не можемо ігнорувати реальність і продовжувати жити звичайним життям,

– висловився президент Вірменії.

Зауважимо, що 16 листопада у Єревані поновилися протести. Сотні людей вийшли на вулиці вірменської столиці та вимагали відставки Пашиняна. Протестувальники виступають проти підписаної нещодавно мирної угоди щодо Нагірного Карабаху. Прем'єр країни Нікол Пашинян брав участь у підписанні документа.

Цікаво, що сам Пашинян поки не збирається йти у відставку. Він вважає, що зараз його завданням є забезпечення стабільності в країні.

Зауважимо, що Пашинян прийшов до влади у Вірменії теж на тлі протестів, у травні 2018 року. Це сталося після того, як люди по всій країні почали висловлювати свою незгоду через призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Після майже місяця протестів люди домоглися того, що уряд Вірменії очолив Пашинян.

Що передбачає мирна угода щодо Карабаху

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