Президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку
Президент Вірменії Армен Саркісян закликав уряд на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном подати у відставку. Все через ситуацію навколо Нагірного Карабаху.
Саркісян вимагає відставки уряду Пашиняна
Саркісян стверджує, що потрібно провести нові вибори та референдум щодо змін то конституції. Про це повідомили у пресслужбі президента.
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У будь-якій країні, де сталася така велика трагедія, є рішення – уряд, який призвів до цього, має піти. Якщо політичний діяч сильний, він може потім повернутися,
– наголосив Саркісян.
За словами президента, під час минулих виборів, які відбулись 2,5 роки тому, країна була зовсім іншою.
Що каже Саркісян про конституцію
Очільник Вірменії заявив, що необхідно створити збалансовану конституцію, яка не дозволяла б прем'єр-міністру чи президенту приймати рішення одноосібно.
Саркісян наголосив, що кожна конституція чи система правління має включати противаги та механізми стримування.
Що цьому передувало
- Раніше Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- У Вірменії угоду сприйняли як капітуляцію та вийшли на протести. Люди вимагали відставки Пашиняна.
- Саркісян тоді теж закликав Пашиняна піти з посади.
- Водночас прем'єр не збирається йти. Він навіть оприлюднив подальший план дій, який називається "Дорожня карта".
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