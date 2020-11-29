Президент Вірменії Армен Саркісян закликав уряд на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном подати у відставку. Все через ситуацію навколо Нагірного Карабаху.

Саркісян вимагає відставки уряду Пашиняна

Саркісян стверджує, що потрібно провести нові вибори та референдум щодо змін то конституції. Про це повідомили у пресслужбі президента.

До теми Президент Вірменії Саркісян виїхав до Москви: перші деталі

У будь-якій країні, де сталася така велика трагедія, є рішення – уряд, який призвів до цього, має піти. Якщо політичний діяч сильний, він може потім повернутися,

– наголосив Саркісян.

За словами президента, під час минулих виборів, які відбулись 2,5 роки тому, країна була зовсім іншою.

Що каже Саркісян про конституцію

Очільник Вірменії заявив, що необхідно створити збалансовану конституцію, яка не дозволяла б прем'єр-міністру чи президенту приймати рішення одноосібно.

Саркісян наголосив, що кожна конституція чи система правління має включати противаги та механізми стримування.

Що цьому передувало