Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, як інші представники влади, знову не дав чіткої відповіді на питання фінансування Всеукраїнського опитування 25 жовтня.

Точно не з державного бюджету

Перший віцеспікер у ефірі програми "Право на владу" заявив, що загальнонаціональне опитування точно не фінансуватимуть з державного бюджету. За його словами, щодо цього різні політичні сили вводять в оману український народ.

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Щодо оплати, то це питання не стосується державного бюджету. Хто це буде оплачувати, думаю, у вас буде можливість поставити це саме питання, коли президент буде у цій залі,

– зауважив Стефанчук.

Чому така таємничість

Він наголосив, що не може оприлюднювати такі речі, як і питання, які будуть ставити під час опитування. Тому що це прерогатива президента України. Водночас таку таємничість пояснив тим, що всі зараз перебувають у передвиборчій кампанії.

"Всі ми будемо приємно здивованими, що і спосіб проведення, і спосіб фінансування повністю відповідатиме закону. Але це Ви про це зможете дізнатися згодом", – зазначив Стефанчук.

Крім того, один із керівників Ради підкреслив, можливий варіант, що "президент заплатить за свої", аби уникнути питання корупційного діяння, протоколу, різних схем.

Що ще казав Стефанчук Чому Зеленський вирішив провести Всеукраїнське опитування 25 жовтня

Всеукраїнське опитування 25 жовтня: основне

Володимир Зеленський 13 жовтня анонсував 5 запитань, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня, в день проведення місцевих виборів.

За його словами, вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами" .

. Відомо, що опитування проходитиме біля виборчих дільниць, де стоятимуть волонтери з урнами. Імітуватиме воно бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "Так" або "Ні".

Одна з керівників фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зі свого боку, розповіла, що до процесу опитування точно не буде залучено ЦВК. Це буде більше волонтерський проєкт і державні гроші на нього не витрачатимуть.

Крім того, у Зеленського заявили, що це не є офіційно референдумом , тому не матиме прямих юридичних наслідків. "Але це не означає, що президент не має спілкуватися з громадянами у форматі монологу".

, тому не матиме прямих юридичних наслідків. "Але це не означає, що президент не має спілкуватися з громадянами у форматі монологу". Водночас у Комітеті виборців України занепокоєні ініціативою. Мовляв, вона суперечить законодавству.