Президент Володимир Зеленський обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн "Великої сімки", а також Європейського союзу. Зустріч відбулась у відеоформаті, адже глава держави наразі перебуває у лікарні з коронавірусом.

До розмови також долучилися керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

До теми МВФ підтримує Україну, але закликає розв'язати ситуацію з КСУ, – Зеленський

Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду щодо скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично "обнулило" всю систему боротьби з корупцією,

– заявив Зеленський.

Головними завданнями, наголосив президент, наразі є відновлення системи електронного декларування та забезпечення роботи антикорупційних органів.

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо на зустрічі з Зеленським запропонував створити експертну комісію щодо ситуації, повідомив глава України.

Перші кроки, які пропонує зробити Зеленський:

відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях,

повернення всіх контрольних функцій до НАЗК

вирішення питання Конституційного Суду.

На часі – судова реформа

Наступне пріоритетне питання для влади – реформа судової системи.

Переконаний, що є нагальна потреба відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз – найкращий час для реалізації судової реформи,

– сказав Зеленський.

Для цього завдання в Україні поновили роботу Комісії з питань правової реформи при Офісі Президента. Поки що відбуваються консультації з міжнародними партнерами.

Яка позиція послів країн G7

Представники "Великої сімки" зазначили, що підтримують проведення судової реформи. Також дипломати погодились, що на рішення КСУ необхідна була швидка реакція. Наразі є необхідність у чесному відборі суддів.

Директор НАБУ залишатиметься на посаді

Ще однією темою зустрічі стала загроза роботі Національного антикорупційного бюро – знову таки через рішення КСУ. На думку президента, рішення суду щодо неконституційності окремих норм закону про НАБУ не впливає на незалежність органу.

Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді,

– заявив президент.

Голова НАБУ Артем Ситник погодився, що НАБУ виконувати свої функції незалежно та ефективно. У Бюро будуть опрацьовувати потенційні колізії, які можуть виникнути через рішення КСУ.

Більше про ситуацію з Національним антикорупційним бюро можна прочитати тут.