Питання про відновлення переговорів України щодо Будапештського меморандуму потрапило до переліку тих, які збираються поставити українцям 25 жовтня. Що буде робити офіційний Київ після того, як отримає результати відповідей, президент Зеленський не розповів.

Президент каже, що проводить комплексну роботу

Зеленський лише зазначив, що проводиться комплексна робота. Про це він повідомив в інтерв'ю кільком українським телеканалам, інформує 24 канал.

До теми Будапештський меморандум й опитування українців: в Зеленського пояснили, чому це важливо

У нас не випадково з'являються військово-мирські бази. Не випадково я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в України. Я хочу ще з кількома країнами це зробити. Тому я не можу сказати всю мою стратегію,

– сказав Зеленський.

Зеленський про невиконання зобов'язань щодо України

Глава держави наголосив, що усі договори повинні виконуватись, в іншому випадку, Україна не має постійно про це просити.

"Не виконують? Ми маємо право робити так, як ми вважаємо. Це моя думка. В іншому плані ми будемо з вами не за столом європейських і світових країн, а будемо людьми, які постійно просять кредит", – наголосив президент.

Опитування проведуть водночас з виборами

Зазначимо, що про намір провести 25 жовтня всеукраїнське опитування глава держави повідомив 13 жовтня. Поза межами виборчих дільниць українцям запропонують дати відповіді на 5 питань. Фінансування заходу взяла на себе "Слуга народу". Раніше в ОПУ повідомляли, що результати опитування не будуть мати прямих юридичних наслідків.

Що таке Будапештський меморандум? Це міжнародна угода, що була укладена в 1994 році між Україною, США, Росією та Великою Британією. Тема договору – подальший неядерний статус України. В угоді зазначили пункти про гарантії суверенітету та безпеки для України. Це міжнародна угода, що була укладена в 1994 році між Україною, США, Росією та Великою Британією. Тема договору – подальший неядерний статус України. В угоді зазначили пункти про гарантії суверенітету та безпеки для України.



5 питань від президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу