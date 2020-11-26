Президента Володимира Зеленського, ймовірно, намагались затягнути в коаліцію із "За майбутнє". Групу пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Це відбувалось ще перед виборами, адже тоді думали, що "За майбутнє" здобудуть багато мандатів у регіонах. Про це заявив депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв в інтерв'ю "Цензор.Нет".

До теми Росія хоче змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, – "слуга народу"

Президента намагалися заманити в коаліцію із "За майбутнє"...Лякали: мовляв, давайте заходите в коаліцію – будемо переформовувати уряд в інтересах товариша Коломойського,

– розповів Чернєв.

Щоправда, за словами нардепа, Зеленський відхилив усі пропозиції.

Скільки "нардепів Коломойського" є у парламенті

Депутат додав, що у "Слузі народу" є 30 – 45 людей "близьких до Коломойського". За інформацією політика, вони зайшли через мажоритарні округи. Загалом таких людей у Раді приблизно 65. Джерело: https://censor.net/ua/r3233436

Зверніть увагу! Конституційний Суд вніс зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Позов подали саме партія ОПЗЖ та кілька нардепів від "За майбутнє".

Яка мета позову ОПЗЖ та "За майбутнє" до КСУ

За словами Чернєва, мета позову – розвернути Україну від західного світу до Росії. У міжнародних організаціях, з якими співпрацює країна, основний пункт – це боротьба з корупцією. Нардеп зауважив, що без антикорупційних інституцій – не буде нічого. Подальшої

"Ось тому вони пішли шляхом дискредитації. Їх основна мета – дискредитація нас перед Заходом", – наголосив "слуга народу".

Зауважимо, детальніше про скандал навколо Конституційного Суду читайте за посиланням.



Рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу