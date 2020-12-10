Президентка Молдови Санду приїде в Україну: коли це станеться
Новообрана президентка Молдови Майя Санду погодилася приїхати в Україну. Цей візит стане її першою закордонною поїздкою на посаді глави держави.
Запрошення Санду від імені українського президента передав очільник МЗС Дмитро Кулеба, про це повідомляє пресслужба відомства.
Важливо Україна та Молдова проведуть консультації з питань інтеграції в ЄС, – Кулеба
Український міністр поспілкувався з політикинею у рамках свого робочого візиту до Молдови. Зокрема – привітав її із переконливою перемогою на президентських виборах.
Кулеба підкреслив, що Санлу з нетерпінням чекають в Україну у січні 2021 року. Цей візит, на його думку, дозволить створити новий успішний розділ українсько-молдавських відносин.
Зауважимо, що раніше Санду вже відвідувала Україну – як глава уряду Молдови. Вона зустрічалася з президентом Зеленським і навіть почала свою промову українською.
Тоді вона пообіцяла, зокрема, підтримувати Україну на шляху до євройської інтеграції та звільнення територій Донбасу від російських військ.
Що відомо про Майю Санду
- На виборах колишня прем'єрка Молдови обійшла свого конкурента – чинного президента Ігоря Додона на 15%.
- Вона стане четвертим президентом країни та першою жінкою на цій посаді.
- Санду обіцяє громадянам боротися з корупцією. А ще заявляє, що підвищить пенсії літнім молдованам.
- Крім того, планує реформувати систему юстиції та покращити рівень життя в молдовських селах.
- Відразу після обрання Санду заявила про намір налагодити відносини з найближчими сусідами Молдови – Румунією і Україною.
- Крім цього, політикиня готова до прямих переговорів з Путіним. Одне з головних питань до нього – конфлікт у Придністров'ї.
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