Новообрана президентка Молдови Майя Санду погодилася приїхати в Україну. Цей візит стане її першою закордонною поїздкою на посаді глави держави.

Запрошення Санду від імені українського президента передав очільник МЗС Дмитро Кулеба, про це повідомляє пресслужба відомства.

Важливо Україна та Молдова проведуть консультації з питань інтеграції в ЄС, – Кулеба

Український міністр поспілкувався з політикинею у рамках свого робочого візиту до Молдови. Зокрема – привітав її із переконливою перемогою на президентських виборах.

Кулеба підкреслив, що Санлу з нетерпінням чекають в Україну у січні 2021 року. Цей візит, на його думку, дозволить створити новий успішний розділ українсько-молдавських відносин.

Pleased to meet with Moldova’s President-elect @sandumaiamd. Looking forward to her visit to Ukraine in January 2021 to open a new successful chapter of Ukraine-Moldova relations as we continue to move together towards EU membership. pic.twitter.com/kPiMcpVADL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Зауважимо, що раніше Санду вже відвідувала Україну – як глава уряду Молдови. Вона зустрічалася з президентом Зеленським і навіть почала свою промову українською.

Тоді вона пообіцяла, зокрема, підтримувати Україну на шляху до євройської інтеграції та звільнення територій Донбасу від російських військ.

Що відомо про Майю Санду