У Молдові обрали нову президентку Майю Санду, яка має чітку позицію щодо Криму. Проєвропейська політикиня публічно заявила, що півострів – це Україна.

Попередній президент країни Ігор Додон відкрито підтримував Москву і кілька разів заявляв, що Крим де-факто російський. Про те, як Молдова продовжить дружити з Росією і як перезавантажить відносини з Україною – у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Перемога Санду

За останні 4 роки президенти України та Молдови жодного разу не зустрічалися. Все через висловлювання Додона, що Крим – де-факто російський. Цю тезу він відкрито повторював декілька разів.

Я думаю, що пароль "Чий Крим" спеціально ввели російські еліти для того, щоб розуміти, хто з Росією, а хто – ні. Додон висвітлював свою російськість номінально,

– зазначив директор російського Центру розвитку регіональної політики Ілля Гращенков.

Навмисний промах

Член політради блоку Acum platforma da si pas Ігор Гросу запевнив: "Ігор Додон зробив серйозний промах навмисно, складно уявити, щоб це було випадково".

Санду – за євроінтеграцію

Санду у молдовській політиці – з 2012 року. Її лозунги – протилежні Додону. В інтерв'ю телеканалу Euronews вона ствердила, що виступає за євроінтеграцію.

Минулого року вона кілька місяців очолювала уряд Молдови. За цей час, на відміну від тодішнього президента, офіційно їздила до Києва і зустрічалася з Володимиром Зеленським. Вона зазначила, що поважає територіальну цілісність України.



Майя Санду і Володимир Зеленський / Фото Офісу Президента

Російські фейки

У передвиборчій гонитві у молдовських ЗМІ з'явилось багато фейків щодо Санду. Місцеві розслідувачі з'ясували, що частину з них запускали з Росії. За 2 тижні до виборів журналісти Rise Moldova опублікували гучне розслідування проросійських кураторів молдовських політиків: від депутатів місцевих рівнів – до президента. Серед доказів:

архіви генерала Володимира Чорнова;

листування та дзвінки Додона.

Яка насправді позицію Санду

Попри свою проєвропейську позицію, Санду хоче зберегти добрі відносини з Росією. Також нова президентка говорить про національні інтереси у відносинах з окупантами та об'єднання з Молдовою.

Детальніше про те, як Молдова збереже відносини з Росією та Україною – дивіться у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 21 жовтня о 20:00.