У США відбулися вибори президента. Голоси ще рахують, але в соцмережах вже знають, хто виграв – звісно, Пальчевський. Це, ясна річ, жарт, причому далеко не єдиний навколо історичного протистояння демократа Байдена та республіканця Трампа.

24 канал підготував добірку кумедних жартів та мемів зі соцмереж про американські вибори. Примітно, що серед них знайшлося місце і для мемів з України.

Це теж смішно "Вмер" Кернес, "Поразка Пальчевського" і про динозаврів: як у мережі реагували на місцеві вибори

Як виглядають вибори в Америці, якщо стежити за ними у соцмережах



Як бачать вибори у США користувачі Reddit



"Демократи, республіканці… А життя й далі жорстко мене має" / Фото Reddit

Дональд Трамп-молодший своїм твітом створив мем просто під час виборів. Він опублікував карту світу, яка, мовляв, ілюструє, що батька підтримує чи не вся планета.



"Окей, нарешті добрався до спроби вгадати електоральні вподобання у світі" / Скриншот

Такою ідеєю не могли не скористатися й інші користувачі твіттера.



"Електоральна карта, де кожен штат з пісень Red Hot Chili Peppers голосує за Байдена" / Скриншот



"Багато хто просив мене вгадати результати виборів" / Скриншот



Як виглядала б електоральна карта, "якби вибори виграла дівчина, яка це читає" / Скриншот

Одним із трендів виборів 2020 року у США було голосування поштою. Слід зауважити, що спочатку рахують голоси з дільниць, і тільки опісля – тих, хто голосував іншими способами. А іншими способами голосували здебільшого демократи, бо республіканець Трамп "всю дорогу" закликав прихильників поштою не голосувати.

Які наслідки? Ціла вервичка штатів, де Трамп у перші дні лідирував за підрахунками бюлетенів, "пішли" до Байдена.

mail-in ballots coming to save the midwest right now



pic.twitter.com/9B4HDPlWBB — E‍♂️ (@heylias) November 4, 2020

Навіть молодіжний ТікТок містить меми про вибори президента США. Один із найпопулярніших – звук сирени з фільму "Судна ніч" підставляють під кадри з виборів.

Тут треба нагадати, що у фільмі сирена означала початок ночі, протягом якої люди можуть робити буквально що завгодно – навіть грабувати й убивати.

Ну і про важкий 2020 рік – як не згадати.



Голосування у 2016 і голосування у 2020 / Скриншот



І чоловічий варіант такого ж порівняння 2016 та 2020 років / Скриншот

Як виглядали вибори у США в українському сегменті соцмереж

Активно обговорювали вибори у США і в Україні, що й не дивно з огляду на те, що у нас також вибори – тільки місцеві. Найпопулярнішим були меми про Пальчевського, який гучно пророкував собі перемогу на виборах мера Києва, у підсумку не набравши й 5%.

До теми Найсмішніші меми тижня: Ляшко-супергерой, коти Пальчевського та куди перевели годинник



Пан Пальчевський без варіантів здобув усі голоси виборників у США / Фото з телеграм-каналу postironicpol



Тим часом пан Трамп впевнено здобув перемогу на виборах мера Києва / Фото з соцмереж



Ну а це просто кумедно / Фото з соцмереж



Історія про те, наскільки для українця важливі американські вибори | Фото з твіттера rflxkhn



​Історія про те, що у виборах США та України є таки дещо спільне / Фото з соцмереж



Історія про те, що довго і холодно, а тим часом – зима близько / Фото з соцмереж



Але кожна історія має єдине завершення – перемогу Пальчевського / Фото з телеграм-каналу postironicpol



Філософські розуми про вибори і додонів від Віталія Чепиноги / Скриншот

До слова, навіть у Білорусі не могли стриматися, аби не пожартувати про боротьбу Трампа та Байдена.



У сусідів є простий рецепт виходу з будь-якої кризи / Скриншот

Припускаємо, оскільки вибори у США ще далеко не закінчилися, то й потік жартів на тему не висохне.