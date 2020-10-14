Російське видання "Проєкт", що займається журналістськими розслідуваннями, заявило, що президентська кампанія Ксенії Собчак у 2018 році була повністю узгоджена з Кремлем. Мета такого дійства – показово програти Володимиру Путіну.

За інформацією журналістів, влітку 2017 року Ксенія Собчак кілька разів зустрічалася з Володимиром Путіним. Після цих зустрічей глава держави санкціонував фінансування її передвиборчої кампанії Собчак. Про це мовиться у розслідуванні видання "Проєкт".

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Кремль також дав вказівки Собчак про що вона може говорити під час агітаційної кампанії, а про що – ні. Також джерело повідомило, що ідея висунення телеведучої, яка має скандальну репутацію, належала Юрію Ковальчуку.

Ксенію Собчак як кандидата в президенти вибрали за високу впізнаваність, але при цьому вкрай низький електоральний рейтинг. Серед інших варіантів у Кремля були:

Дмитро Гудков,

Антон Красовський,

Олена Летюча,

Олег Тиньков.

Все було як з бізнесменом Михайлом Прохоровим. Ковальчук зустрічався з ним, і вони обговорювали, що потрібна заміна Навальному. У випадку з Собчак було те ж саме, потрібно було заповнити ліберальний табір,

– мовиться у повідомленні.

Сама телеведуча інформацію про узгодження своєї президентської кампанії в Кремлі заперечує.

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