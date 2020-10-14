Президентська кампанія Собчак була узгоджена з Кремлем, – ЗМІ
Російське видання "Проєкт", що займається журналістськими розслідуваннями, заявило, що президентська кампанія Ксенії Собчак у 2018 році була повністю узгоджена з Кремлем. Мета такого дійства – показово програти Володимиру Путіну.
За інформацією журналістів, влітку 2017 року Ксенія Собчак кілька разів зустрічалася з Володимиром Путіним. Після цих зустрічей глава держави санкціонував фінансування її передвиборчої кампанії Собчак. Про це мовиться у розслідуванні видання "Проєкт".
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Кремль також дав вказівки Собчак про що вона може говорити під час агітаційної кампанії, а про що – ні. Також джерело повідомило, що ідея висунення телеведучої, яка має скандальну репутацію, належала Юрію Ковальчуку.
Ксенію Собчак як кандидата в президенти вибрали за високу впізнаваність, але при цьому вкрай низький електоральний рейтинг. Серед інших варіантів у Кремля були:
- Дмитро Гудков,
- Антон Красовський,
- Олена Летюча,
- Олег Тиньков.
Все було як з бізнесменом Михайлом Прохоровим. Ковальчук зустрічався з ним, і вони обговорювали, що потрібна заміна Навальному. У випадку з Собчак було те ж саме, потрібно було заповнити ліберальний табір,
– мовиться у повідомленні.
Сама телеведуча інформацію про узгодження своєї президентської кампанії в Кремлі заперечує.
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Що варто знати про вибори президента у Росії
- Голосування за очільника Кремля відбулося у 208 році. Усього у президентських перегонах взяли участь вісім кандидатів: Володимир Путін, Ксенія Собчак, Володимир Жириновський, Павло Грудінін, Григорій Явлінський, Максим Сурайкін, Борис Тітов та Сергій Бабурін.
- Як не дивно, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,69% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян.
- А от Ксенія Собчак набрала мізерні 1,68%.