У Молдові 1 листопада почалося голосування на виборах президента. У гонці за крісло глави держави беруть участь 8 кандидатів. Найвищі шанси мають проросійський кандидат Ігор Додон і прозахідна експрем'єрка Майя Санду.

За даними ЦВК Молдови, о 7 ранку розпочали роботу усі 2004 виборчі дільниці. На 42 дільницях, відкритих для мешканців Придністров’я, голосування проходить без інцидентів. Ще 139 дільниць відкриті за кордоном. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

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Хто бере участь у виборах президента

Чинний президент Ігор Додон,

Кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий,

Кандидатка від партії "Шор" Віолетта Іванова,

Кандидат від Ліберально-демократичної партії Тудор Деліу,

Майя Санду від партії "Дія та солідарність",

Андреа Нестасе від "Платформи Гідність і правда",

Дорін Кіртоаке від блоку Unirea,

кандидат від "Партії національної єдності" Октавіан Цику.

Вибори в умовах коронавірусу

У зв'язку з епідемією коронавірусу на дільницях людей зобов'язали бути в масках, дотримуватися дистанції та приходити зі своєю ручкою. Маски людям пропонуватимуть на вході.

Хворі на коронавірус зможуть голосувати за місцем проживання до 15:00. Люди з симптомами, схожими на коронавірус, можуть прийти на дільниці після 15:00 – вони голосуватимуть окремо від інших.

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Зверніть увагу! Згідно з опитуванням Асоціації соціологів Vox Populi за жовтень Додона готові підтримати 42,9% жителів Молдови, а Санду – 24,3%. Таким чином можливе проведення другого туру. Перші попередні результати волевиявлення ЦВК Молдови оприлюднить о 22:00.



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