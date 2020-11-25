При Байдені опозиція до "Північного потоку-2" нікуди не дінеться, – Bloomberg
Зважаючи на опозицію США до проєкту "Північний потік-2", Німеччині не варто сподіватися, що новообраний президент Джо Байден скасує санкції. У Вашингтоні побоюються, що Росія може отримати важелі тиску на ключового союзника.
Відносини між Німеччиною та США погіршуються через низку проблем, які змушують Європу визначати свій власний курс. Про це мовиться у матеріалі впливового американського видання Bloomberg.
Читайте також Депутати Бундестагу проголосували проти підтримки "Північного потоку-2"
Чому між Німеччиною та США виникли розбіжності
- Німеччині потрібен "Північний потік-2", щоб забезпечити енергетичну безпеку, адже країна відмовляється від ядерної та вугільної енергетики.
- У США побоюються, що Росія отримає важелі тиску на ключового союзника. Для Вашингтона це також потенційна втрата ринку для американського скрапленого природного газу.
- Агентство підкреслює, що хоча в минулому між Німеччиною та США виникали розбіжності, зокрема, з приводу застосування сили в Іраку та Лівії. Однак, вперше такі протиріччя призвели до прямих погроз та санкцій.
Bloomberg нагадує, що в минулому Байден виступав проти "Північного потоку-2". На Мюнхенській конференції з безпеки у 2015 році він заявив, що США повинні гарантувати, щоб жодна країна – ні Росія, ні будь-яка інша – не могла використовувати енергію в якості зброї для примусу.
США та "Північний потік-2"
- США виступають проти запуску газопроводу "Північний Потік-2", який будують з Росії до Німеччини.
- Наразі будівництво "Північного потоку-2" зупинене через санкції, які влада США наклала на компанії-підрядники.
- У серпні 2020 року Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро, якщо Вашингтон зніме обмеження.
- Тим часом сенатори США вважають, що потрібно докласти максимальних зусиль, аби проєкт "Північний потік-2" ніколи не був реалізований.
- Більше новин про "Північний потік-2" можна знайти за посиланням.
Поділитися новиною