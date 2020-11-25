Зважаючи на опозицію США до проєкту "Північний потік-2", Німеччині не варто сподіватися, що новообраний президент Джо Байден скасує санкції. У Вашингтоні побоюються, що Росія може отримати важелі тиску на ключового союзника.

Відносини між Німеччиною та США погіршуються через низку проблем, які змушують Європу визначати свій власний курс. Про це мовиться у матеріалі впливового американського видання Bloomberg.

Читайте також Депутати Бундестагу проголосували проти підтримки "Північного потоку-2"

Чому між Німеччиною та США виникли розбіжності

Німеччині потрібен " Північний потік-2 " , щоб забезпечити енергетичну безпеку, адже країна відмовляється від ядерної та вугільної енергетики.

Північний потік-2 , щоб забезпечити енергетичну безпеку, адже країна відмовляється від ядерної та вугільної енергетики. У США побоюються, що Росія отримає важелі тиску на ключового союзника. Для Вашингтона це також потенційна втрата ринку для американського скрапленого природного газу.

Агентство підкреслює, що хоча в минулому між Німеччиною та США виникали розбіжності, зокрема, з приводу застосування сили в Іраку та Лівії. Однак, вперше такі протиріччя призвели до прямих погроз та санкцій.

При Байдені опозиція до проєкту нікуди не дінеться

Bloomberg нагадує, що в минулому Байден виступав проти "Північного потоку-2". На Мюнхенській конференції з безпеки у 2015 році він заявив, що США повинні гарантувати, щоб жодна країна – ні Росія, ні будь-яка інша – не могла використовувати енергію в якості зброї для примусу.

США та "Північний потік-2"