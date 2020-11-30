Приблизно 100 поліцейських постраждали під час протестів у Франції
У Франції під час протестів 28 листопада постраждали приблизно 100 поліцейських. У МВС країни вже заявили, що усіх винних у насиллі необхідно притягнути до відповідальності.
Влада країни висловлює підтримку постраждалим під час протестів силовикам. Про це на своїй сторінці у твітері написав глава МВС Франції Жеральд Дарманен.
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Підсумкова оцінка: 98 поранених серед поліції та жандармів. Я надаю їм повну підтримку. Винні в цьому насильстві повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності,
– заявив Дарманен.
Що відбулося у Франції
- Французи вийшли на масові протести через те, що влада країни хоче заборонити розповсюджувати "зображення, які допомагають ідентифікувати поліцейських".
- Законопроєкт вже прийняли у 1 читанні
- Це рішення аргументують тим, що публікація відповідних світлин порушує фізичну та психологічну недоторканість правоохоронців.
- Порушників можуть карати ув'язненням або штрафром у розмірі 45 тисяч євро.
- Водночас французи наполягають, що таке рішення заборонить перевіряти, чи перевищує поліція свої повноваження під час затримань.
- 28 листопада на масові протести у Парижі вийшли щонайменше 46 000 демонстрантів.
- Вони палили автівки та кидали у поліцейських пляшки.
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