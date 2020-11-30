У Франції під час протестів 28 листопада постраждали приблизно 100 поліцейських. У МВС країни вже заявили, що усіх винних у насиллі необхідно притягнути до відповідальності.

Влада країни висловлює підтримку постраждалим під час протестів силовикам. Про це на своїй сторінці у твітері написав глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

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Підсумкова оцінка: 98 поранених серед поліції та жандармів. Я надаю їм повну підтримку. Винні в цьому насильстві повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності,

– заявив Дарманен.

Що відбулося у Франції