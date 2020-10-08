Інформкампанія проти "Нафтогазу" організована підприємствами, які заборгували компанії 100 млрд грн.

Про це написав політолог Кирило Сазонов в блозі для Цензор.нет.

На думку експерта, оприлюднення низкою ЗМІ фальшивих результатів аудиту "Нафтогазу" пов'язаний з небажанням підприємств погасити борги перед компанією.

Загальна сума – понад сто мільярдів гривень. Роками цю проблему намагалися не помічати. І ось тепер в уряду дійшли руки поставити крапку. Сценарії – законодавчо (як у випадку з боргами "Укрнафти"), або шляхом аудиту цих самих боргів перед НАК,

– написав Сазонов.

За його словами, заборгованість формувалася за чотирма напрямками. Це газ, який використовували, але за який не платили. Газ, відібраний без дозволів і договорів. А також через складну систему при оплаті за різницю в реальній ціні на газ і в тарифах за тепло.

"Комусь доведеться віддавати борги. Але дуже не хочеться. Звичайно, цей хтось платити не хоче. І вступає в ситуативний союз з тими, хто хоче знищити корпоративне управління, яке не дає повернути "Нафтогазу" статус особистої годівниці", – вважає Сазонов.

На його думку, саме з небажанням боржників погасити заборгованість і пов'язана інформаційна кампанія проти "Нафтогазу".

"Звідси і ростуть ніжки інформаційних кампаній про страшні збитки в результаті неефективного менеджменту. Звідси спроби видати природні сезонні коливання цін на газ за "страшне підвищення тарифів", – підсумував Сазонов.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомили, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито нарахували недоліків і порушень в роботі "Нафтогазу" на 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.

Однак Держаудитслужба пізніше офіційно спростувала цю інформацію, назвавши її недостовірною.