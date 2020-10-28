Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині озвучила офіційні причини аварії. Серед них недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.

Про причини падіння літака Ан-26 28 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів розповів голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський, повідомляє 24 канал.

До теми Авіаційну техніку треба оновлювати, – генерал-полковник про катастрофу Ан-26

Головні причини катастрофи

Відсутність контролю за виконанням польоту керівництвом Харківського університету повітряних сил.

Системні порушення правил виконання польотів в університеті.

Недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

Звіт про причини трагедії літака: дивіться відео



Виникнення катастрофи Ан-26 під Чугуєвом / Скриншот



Що спровокувала виникнення авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині / Скриншот

На виникнення катастрофи літака Ан-26 вплинуло декілька небезпечним факторів:

відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна літака;

після встановлення горизонтального польоту, екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигунів;

положення 38 градусів;

несвоєчасне переведення літака на зниження та неправильно побудована траєкторія;

штучне створення несеметричності тяги силової установки;

неусунення ковзання призвело до перетворення аварійної ситуації на літаку в критичну;

втрата швидкості на передпосадковій прямій призвела до зіткнення літака із землею.

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Зауважимо, раніше Уруський заявляв, що серед основних причин авіакатастрофи на Харківщині є помилки пілотів та технічна несправність літака. Така заява віцепрем'єр-міністра обурила рідних загиблих під Чугуєвом.

Вони запевняють, що влада хоче скинути провину на екіпаж. Раніше родичі загиблих говорили, що планують подати до суду на такий звіт комісії.

Зверніть увагу! Внаслідок падіння літака Ан-26 загинули 26 людей. Серед них курсанти Харківського університету повітряних сил, командування та екіпаж. Живим залишився лише один студент – В'ячеслав Золочевський. Детальніше про авіакатастрофу під Чугуєвом – читайте тут.



Головне про авіакатастрофу на Харківщині / Інфографіка 24 каналу