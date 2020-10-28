Катастрофа Ан-26 на Харківщині сталася через сукупність різних факторів. Серед головних причин – відсутність дієвого контролю за організацією польотів, системні порушення правил їхнього виконання та недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

Про це йдеться у звіті комісії, який представив на засіданні уряду її голова, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський. Результати розслідування в прямому ефірі 24 каналу прокоментував авіаексперт Валерій Романенко.

Детальніше про звіт Причина падіння літака Ан-26 під Чугуєвом: в уряді озвучили результати розслідування

Виконання зльотів конвеєром

Зауважимо, що серед причин вказують і загальноприйняту в університеті практику виконання на літаку Ан-26 зльотів конвеєром. Мовляв, саме під час одного з таких через швидкоплинність процесів екіпаж не зміг ідентифікувати відмову авіаційної техніки та своєчасно припинити зліт.

Довідка. Зліт конвеєром передбачає посадку та зліт без зупинки літака на посадковій смузі.

Романенко пояснив, що така практика є загальноприйнятою у будь-якій авіації – чи то винищувальній, чи то штурмовій. Особливо у випадках, коли мовиться про економію пального.

Я багато разів бачив, як винищувачі та бомбардувальники, не торкаючись злітної смуги, знову йшли на зліт. Але мені здається, що кількість цих конвеєрів таки була завеликою,

– зауважив експерт.

"Але про це краще змогли б розповісти фахівці-методисти підготовки льотного складу", – додав він.

Порушення планової таблиці польотів

Також у звіті серед причин йдеться про перебування у шостому польоті людей, які не були передбачені плановою таблицею польотів. Романенко пояснив, що такий літак може взяти на борт навіть до 30 озброєних десантників, тобто він не був перевантажений.

Не думаю, що зайві особи могли спричинити таку страшну трагедію. Тут все ж, як випливає з висновків комісії, мали місце недостатні дії екіпажу. Бо навіть відмова двигуна – це лише аварійна ситуація, але не трагедія,

– запевнив експерт.

"Якщо це помилка екіпажу, винних вже не притягти до відповідальності. Але завжди стараються спихнути якісь проблеми на екіпаж та диспетчерів. Я б дочекався повного звіту, аби робити якісь висновки.Та поки що мені не подобаються його результати", – підсумував Романенко.

Катастрофа Ан-26: що варто знати

Військовий літак Ан-26 розбився увечері 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту Чугуєва, заходячи на посадку.

На борту перебували 27 людей: офіцери і курсанти університету імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.

25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Одному курсанту вдалося вижити.

Коментар Романенка про результати розслідування: дивіться відео 24 каналу