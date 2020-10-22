ДБР розпочало досудове розслідування щодо можливої недбалості керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області. Причиною розслідування є пожежі, які восени спричинили на Луганщині масштабну трагедію.

Саме недбалість посадовців ДСНС могла спровокувати пожежі, через які загинули люди та згоріли лісові масиви. Про це мовиться на сайті Державного бюро розслідування.

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Підозрюваним інкримінують несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків та їхнє неналежне виконання, що привезло до тяжких наслідків. Керує досудовим розслідуванням Луганська обласна прокуратура.

Яке покарання загрожує керівникам ДСНС

Якщо вину посадовців доведуть, їх можуть позбавити волі на строк від 2 до 5 років. Окрім того, керівництво ДСНС може втратити право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що відомо про лісові пожежі на Луганщині