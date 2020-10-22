У ДБР вважають, що причиною пожеж на Луганщині могла стати недбалість керівництва ДСНС
ДБР розпочало досудове розслідування щодо можливої недбалості керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області. Причиною розслідування є пожежі, які восени спричинили на Луганщині масштабну трагедію.
Саме недбалість посадовців ДСНС могла спровокувати пожежі, через які загинули люди та згоріли лісові масиви. Про це мовиться на сайті Державного бюро розслідування.
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Підозрюваним інкримінують несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків та їхнє неналежне виконання, що привезло до тяжких наслідків. Керує досудовим розслідуванням Луганська обласна прокуратура.
Яке покарання загрожує керівникам ДСНС
Якщо вину посадовців доведуть, їх можуть позбавити волі на строк від 2 до 5 років. Окрім того, керівництво ДСНС може втратити право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Що відомо про лісові пожежі на Луганщині
- 30 вересня відразу у трьох місцях на Луганщині спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники гасили їх понад тиждень. До ліквідації пожеж також були залучені військові ЗСУ, які беруть участь в ООС.
- Жертвами пожеж стали 11 людей, ще 19 – отримали травми.
- Вогонь охопив приблизно 20 тисяч гектарів землі.
- Постраждали 32 населених пункти.
- Військові зі штабу ООС заявили, що пожежі могли спричинити провокації з боку російських бойовиків.