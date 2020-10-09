Існує такий вислів: непокаране зло повертається, тобто, породжує нове зло. Приклад цього можна було спостерігати днями на Луганщині. Там, в Кремінній, поліція зупинила масштабну спробу підкупу виборців на користь одного з кандидатів в мери цього міста.

Журналіст Денис Казанський з’ясував, що цей підкуп виборців, а саме – масову роздачу продуктових пакетів, організувала команда Володимира Струка. Детальніше про це – читайте в блозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Струк виступав за проведення "референдуму" на Донбасі

Володимир Струк – це колишній народний депутат від "Партії регіонів". У березні 2014 року, коли в Луганську відбувся антиукраїнський заколот, Струк публічно підтримав вимоги заколотників, зокрема, про проведення так званого "референдуму" про федералізацію.

Він виступив на мітингу сепаратистів в центрі Луганська у 2014 році.

Володимир Струк закликав до проведення "рефендуму" на Донбасі: відео

Незабаром після цього, російські диверсійні групи почали захоплювати українські міста на Донбасі, і Струк, як мовиться в численних публікаціях медіа та свідченнях очевидців, загарбникам особисто допомагав.

В містах Ювілейному та Лутугіно він створював загони так званих "ополченців", тобто, терористичні угруповання, які встановлювали блокпости, роззброювали міліцію та всіляко допомагали російським окупантам.

Струк особисто публічно погрожував знищувати українських солдатів: відео

Але згодом російські окупанти та бойовики старань Струка не оцінили. Більше ватажкам сепаратистів сподобався його бізнес на окупованій Луганщині, який забрали у Струка без церемоній.

Струк переїхав до Києва, який до цього називав "фашистським"

Після створення фейкових сепаратистських республік, Струк загарбникам і терористам виявився більше непотрібний. Відтак він перебрався не до Росії чи до окупованого Луганська, а до Києва, який раніше називав "фашистським".

Струк накупив у столиці елітної нерухомості і зажив спокійним життям, не затьмареним допитами українських правоохоронців.

Інколи його могли хіба що засмутити світські пригоди його доньки, яка, ганяючи Києвом на дорогому джипі, влаштувала смертельну ДТП, в якій загинув її приятель.





Донька Володимира Струка, яка скоїла смертельну ДТП / Фото "Цензор.НЕТ"

Тим часом ані СБУ, ані Генпрокуратура не мали питань до Струка через його участь в подіях на Донбасі.

І якщо ви думаєте, що в СБУ, можливо, не знають про попередню діяльність Струка – то помиляєтесь.

У СБУ ще в 2014 році відкрили кримінальну справу щодо його причетності до сепаратистського заколоту на Донбасі і зазіханні на територіальну цілісність України.

Але про підозру у цій справі йому за 6 років так і не повідомили. І на численні звернення журналістів та народних депутатів тодішній глава СБУ Василь Грицак неодноразово обіцяв повідомити Струку про підозру, але цього так і не сталося.

Струк балотувався на парламентських виборах у 2019 році

Не змінилося нічого і за чинного глави СБУ Баканова. Відтак, відсидівшись у запічку кілька років, Струк вирішив знову штурмувати владу. Минулого року він пішов на парламентські вибори по одному з мажоритарних округів на Луганщині.

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Він не шкодував грошей на подачки для виборців, задобрюючи їх раптовою благодійністю. Причому гроші у Струка не гребували брати і такі щирі українці, як співак Павло Зібров, який виступав у Струка на окрузі з концертами для виборців.



Павло Зібров виступав з концертами на підтримку Струка / Фото "Досьє"

Але минулого року Струку не пощастило - вибори до Верховної Ради він програв, і вже цього року на місцевих виборах вирішив піти в мери прифронтового міста Кремінна, що розташоване неподалік Сєвєродонецька.

Спроба підкупу виборців на Луганщині

І, напевне, щоб гарантувати собі перемогу, його штаб вирішив рясно засіяти місто гречкою. Поставивши підкуп виборців просто на конвеєр.

Роздача продуктових пакунків в Кремінній готувалася у значних масштабах. Мовиться про сотні пакетів з продуктами, які були зібрані для виборців.



Пакети з гречкою в Кремінній / Фото Нацполіція

На щастя, поліція не стала заплющувати очі на цей випадок, відкрила кримінальне провадження і зупинила масову роздачу гречки. Але залишається питання: чи буде покараний хтось в цій історії?

Чи понесе відповідальність сам пан Струк? Чи, якщо йому зійшла з рук "руська весна" 2014 року, то так само зійде з рук і передвиборча гречка 2020?