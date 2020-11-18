Прихильники Шарія погрожують юристам через захист активіста: фото
Адвокат Олексій Шевчук заявив, що прихильники Анатолія Шарія надсилають погрози його колегам. Усе через те, що адвокати взялися захищати члена "Муніципальної варти", в якого раніше був конфлікт з однопартійцем проросійського блогера.
Зокрема погрози надходили адвокатці Інні Тецькій, що займалася цією справою. Про це у своєму фейсбуці розповів партнер адвокатського об'єднання Barristers Олексій Шевчук.
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Друзі, всі знають, що ми захистили бійця муніципальної варти , у якого виник конфлікт з однопартійцем пана Шарія. Боєць вдома, а не в закладі на Лук'янівці (Лук'янівське СІЗО – 24 канал),
– розповів адвокат.
За його словами, одразу ж після цього адвокатам посипалися погрози. Тож вже 19 листопада вони планують звертатися до правоохоронних органів.
"Я думаю, що вже завтра будемо повідомляти про наміри пана Шарія та його однодумців вчинити злочин проти адвокатів. Будемо вчити Анатолія та його однопартійців правовим основам. Адвокатам погрожувати – ніт!", – заявив Олексій Шевчук.
Про яку справу мовиться
- Справа стосується конфлікту в Києві на Подолі, який у жовтні 2020 року виник між агітатором Анатолія Шарія та двома членами ГО "Муніципальна варта". Тоді прихильники Шарія заявляли, буцімто на їхнього однопартійця напали, коли він не робив нічого поганого.
- Поліція відкрила провадження в цій справі, а суд взяв під варту двох активістів. Згодом 11 листопада одного з них суд відпустив під особисте зобов'язання. Раніше відпустили й іншого активіста – під домашній арешт.
- Сам Анатолій Шарій стверджує, буцімто на суді прокурор "очевидно підігрував" підозрюваному. Проросійський блогер звинуватив у всьому Віталія Кличка. Мовляв, "Муніципальна варта" належить йому "на правах оренди".
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