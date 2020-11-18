Адвокат Олексій Шевчук заявив, що прихильники Анатолія Шарія надсилають погрози його колегам. Усе через те, що адвокати взялися захищати члена "Муніципальної варти", в якого раніше був конфлікт з однопартійцем проросійського блогера.

Зокрема погрози надходили адвокатці Інні Тецькій, що займалася цією справою. Про це у своєму фейсбуці розповів партнер адвокатського об'єднання Barristers Олексій Шевчук.

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Друзі, всі знають, що ми захистили бійця муніципальної варти , у якого виник конфлікт з однопартійцем пана Шарія. Боєць вдома, а не в закладі на Лук'янівці (Лук'янівське СІЗО – 24 канал),

– розповів адвокат.

За його словами, одразу ж після цього адвокатам посипалися погрози. Тож вже 19 листопада вони планують звертатися до правоохоронних органів.

"Я думаю, що вже завтра будемо повідомляти про наміри пана Шарія та його однодумців вчинити злочин проти адвокатів. Будемо вчити Анатолія та його однопартійців правовим основам. Адвокатам погрожувати – ніт!", – заявив Олексій Шевчук.

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