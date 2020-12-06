Прихильники Санду у Кишиневі вимагають дострокових виборів: відео протестів
У центрі Кишинева 6 грудня прихильники новообраної президентки Майї Санду вийшли на протест. На площі у столиці Молдови зібрались близько тисячі людей.
На початку мітингу люди виконали гімн Молдови. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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На демонстрацію вийшли не тільки прихильники партії Санду, а й інших опозиційних сил. Рух через центр міста перекрили, а Будівлю уряду оточили силовики.
Що вимагають протестувальники
Люди протестують проти нової парламентської більшості, яку створили Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона і партія "Шор".
Опозиціонери звинувачують Додона і молдавського олігарха Ілана Шора у намаганні "вкрасти перемогу". Люди вимагають дострокових виборів та розпуску парламенту.
Прем'єр-міністр повинен продемонструвати, що він чоловік! Він повинен подати у відставку, щоб відкрити шлях до дострокових парламентських виборів, до очищення суспільства від бандитів в парламенті,
– заявив віцеголова партії PAS Ігор Гросу.
Протестувальники скандують "Відставка!", "Дострокові вибори!", "Ми не поступимося!", "Геть Додона!".
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Що цьому передувало
- Санду закликала співгромадян вийти на акції протесту, щоб вимагати дострокових виборів і відставки уряду.
- Все тому, що парламент Молдови ухвалив низку скандальних рішень. Зокрема, урізав повноваження президента, підпорядкувавши собі Службу інформації та безпеки.
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