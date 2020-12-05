Не всі служителі Феміди захищають наше з вами право на доступ до публічної інформації. Є й ті, які приховують інформацію про порушення своїх колег. Детальніше про них – читайте далі.

Приховування документів

Державні органи в процесі своєї роботи щодня створюють документи та інші матеріали з публічною інформацією про їх роботу. Така інформація є відкритою, адже кожен громадянин має право знати на що йдуть сплачені ним податки та як чиновники виконують свої обов'язки, повідомляє 24 канал.

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При цьому закрити інформацію можна лише у чітко встановлених законом випадках. Наприклад, якщо розповсюдження таких даних зашкодить інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. А ще – для захисту репутації або прав інших людей, чи авторитету правосуддя.

При цьому чиновники мають довести, що шкода від оприлюднення такої інформації є істотною та переважає суспільний інтерес в її отриманні. Але державні органи часто-густо відмовляють в наданні суспільно важливої інформації з зовсім надуманих і очевидно незаконних причин. І органи судової влади – не виняток.

У 2019 році ми провели дослідження про те, що приховує судова влада, в якому описали не лише найтиповіші порушення, а і як захистити свої права на інформацію про роботу органів судової влади та суддів.

До прикладу, Вища кваліфікаційна комісія для того, аби приховати, як оцінювала суддів на доброчесність та професійність – визнавала публічну інформацію "службовою" і винятково з цих підстав незаконно відмовляла в її наданні.

Члени Вищої ради правосуддя проявили більшу креативність. Вони відмовились надавати скаржнику запис з допитом свідків у дисциплінарній справі щодо судді Костянтина Бабенка.

Що відомо про справу Бабенка

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду у 2019 році сів за кермо напідпитку та намагався втекти від патрульних. Адвокат Роман Маселко подав на нього дисциплінарну скаргу і подав клопотання про виклик очевидців події.

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В день, коли свідків мали допитувати, Маселко не зміг взяти участь в засіданні, тож просив надіслати йому на електронну скриньку копії матеріалів дисциплінарної справи, зокрема протоколи та аудіозаписи засідань, на яких свідки давали покази. ВРП відмовились це робити.

Їх регламент нібито дозволяє надавати протоколи та аудіозаписи тільки тим, хто оскаржує рішення. А рішення дисциплінарної палати ще не прийняте, і взагалі вона ще має надати Маселку дозвіл на оскарження свого рішення – так пояснили вони.

Така заборона позбавила Маселка можливості у належний спосіб реалізовувати свої права, як скаржника. Ба більше, така відмова суперечить закону "Про Вищу раду правосуддя", який не встановлює подібних обмежень.



Костянтин Бабенко / Фото 6aas.gov.ua

Позов Маселка до Касаційного суду

Щоб захистити право всіх скаржників на доступ до матеріалів дисциплінарних справ щодо суддів, Роман Маселко подав позов до Касаційного адміністративного суду.

Справу розглядали такі судді:

Єзерова;

Коваленко;

Кравчук;

Стародуба;

Чиркін.

Колегія мала вирішити, чи законним є положення регламенту, яке обмежує право учасників дисциплінарних проваджень на доступ до протоколів та аудіозапис, та чи правомірно ВРП відмовила у їх наданні. Але судді пішли іншим шляхом.

Вони вирішили взагалі не оцінювати заперечуваний пункт регламенту, бо він нібито не підлягав застосуванню.

На думку суддів, Закон "Про Вищу раду правосуддя" не надає права жодній із сторін дисциплінарної справи одержувати копії протоколів чи записів. Знайомитись із матеріалами справи вони можуть, а отримувати їх копії – ні. Тож судді відмовили у позові.

Така позиція є абсурдною, адже сама Вища рада правосуддя в своєму Регламенті говорить, що надає матеріали справи в електронному форматі. Ймовірно, в цьому випадку, члени ВРП та судді Касаційного суду не хотіли, аби відео з допиту потрапило у публічний доступ і ще більше людей дізналось про п'яного суддю за кермом, а кращих аргументів для заборони не придумали.



НЕчесть тижня / Скриншот з відео

Антипремію "НЕчесть тижня" отримали судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за те, що допомогли Вищій раді правосуддя приховати записи допитів свідків.

Судді, які захищають право на публічну інформацію

До речі, це не перша справа, в якій судді КАС допомагають Вищій раді правосуддя приховувати інформацію. Судді КАС частіше почали займати позицію ВРП і в інших суперечках після того, як Голова цього суду сам став фігурантом дисциплінарної справи.

На щастя, в Касаційному адміністративному суді ще залишились судді, які захищають право громадян на публічну інформацію. Серед таких Мирослава Білак та Олеся Радишевська. У вересні вони відстояли право громадськості на інформацію про дисциплінарний проступок державної виконавиці.

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Головне територіальне управління юстиції у Харківській області відмовилось надавати таку інформацію запитувачам, назвавши її не публічною. В управлінні заявляли, що дисциплінарна справа, матеріали якої запитував позивач, не отримана і не створена в процесі виконання відповідачем своїх управлінських функцій як органу державної влади.

Натомість така інформація створена відповідачем у правовідносинах, пов'язаних із реалізацією державним виконавцем права на державну службу. Грубо кажучи, трудових відносин між управлінням та виконавцем.

Судді таке творче трактування закону не сприйняли. Вони зауважили, що матеріали дисциплінарної справи стосуються визначення питання про належне виконання державною виконавицею своїх обов'язків, які їй делегувало управління юстиції.

І хоча ці відносини є, зокрема і трудовими, це не може бути підставою для закриття інформації про результати службового розслідування.



"Честь тижня" / Скриншот з відео

Премію "Честь тижня" ми вручили суддям Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Мирославі Білак та Олесі Радишевській.

До речі, Мирослава Білак уже отримувала премію "Честь тижня". Вона, як головуюча у справі, захистила право громадськості на інформацію щодо звільнення недоброчесних суддів.

Раніше юристи DEJURE просили в ВРП список суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання і мали бути звільнені з посади. Попри рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ВРП вже довгий час зволікає з їхнім звільненням. Тож там не хотіли надавати нам запитувану інформацію.

Перший позов судді, розглянули за одне засідання і задовольнили, але ВРП знову відмовилась надавати дані. Засідання по другому позову перенесли вже 4 рази без будь-яких пояснень. Наступне засідання відбудеться 7 грудня. Про результати розгляду справи ми вас обов'язково повідомимо.