У Яремчі Івано-Франківської області увечері 10 жовтня позашляховик Volkswagen Touareg злетів в урвище. Внаслідок падіння з висоти двоє пасажирів загинули. Водій і ще двоє пасажирів отримали численні травми.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, повідомляє поліція Івано-Франківської області. До слова Автівка влетіла у сарай на Вінниччині: двоє людей загинули – фото Що відбулося За попередніми даними, водій позашляховика Volkswagen Touareg не впорався з керуванням на крутому повороті, внаслідок чого автомобіль злетів в урвище.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобіля, водій і ще двоє пасажирів потрапили до лікарні з численними травмами.

Поліція розслідує аварію за статтею про порушення безпеки дорожнього руху. У водія взяли зразки крові, аби перевірити на вміст алкоголю. Коротко про жертв і постраждалих: 31-річний пасажир, мешканець Яремча – загинув на місці аварії,

на місці аварії, 24-річний пасажир, мешканець Чернівецької області – загинув на місці ДТП,

на місці ДТП, 27-річний водій, житель Буковини – госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою і переломом лопатки,

25-річний пасажир, житель Буковини – госпіталізований зі струсом мозку й політравмою,

24-річний пасажир, мешканець Буковини – госпіталізований з переломами кісток черепа й іншими травмами.

Місце трагічної ДТП в Яремчі / Фото поліції