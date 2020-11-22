На Прикарпатті похоронне бюро оштрафували за роботу у вихідні: люди обурюються
У Калуші, що на Прикарпатті, поліція склала протокол на ритуальну службу "Скорбота". Причина – похоронне бюро працювало у суботу, чим порушило карантин вихідного дня.
Штраф ритуальній службі виписали 21 листопада. Про це у фейсбуці повідомив власник бюро Юрій Кузь.
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Люди, я вас прошу – не помирайте на вихідних, дочекайтеся понеділка,
– написав він з іронією.
Однак після розголосу в мережі поліція вирішила все ж не штрафувати бюро. А його власник подякував новому начальнику Калуського відділу поліції за швидку реакцію.
"Дякую начальнику поліції Калущини Андрію Кушику за оперативне втручання та допомогу у вирішенні непорозуміння", – додав Кузь.
Як інцидент коментують користувачі соцмережі
- Може б на горі, ще графіки складали? Це дійсно вже абсурд. Ще б небесну канцелярію протоколи писали. Жахливо і водночас сумно.
- Треба просто перестати вмирати.
- Нічого – поліція теж не вічна! Колись і їм будуть потрібно такі послуги! Але тоді треба згадати їм про це!І тоді нехай чекають до понеділка.
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