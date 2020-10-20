Компанія CCloan – це міжнародний сервіс онлайн-кредитування, який працює не лише в Україні, але й в таких країнах як Іспанія та Грузія. Власник компанії Раті Тчелідзе – підприємець та інвестор.

В інтерв'ю 24 каналу пан Тчелідзе розповів про особливості своїх проєктів і місії сучасного підприємництва.

– CCloan – одна з лідерів ринку мікрофінансових послуг в Україні. Інші ваші компанії також є дуже успішними. З чого починалася ваша кар'єра в якості підприємця? Уявляли тоді масштаби проєктів?

– Щоб досягти хорошого результату та побудувати успішну кар'єру, потрібно вміти поєднувати теорію з практикою, адже одне без іншого просто не може існувати. Тому спочатку я вивчав право в Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі. Згодом продовжив освіту в Стокгольмському університеті, а також в Амстердамському вільному університеті.

Що стосується практики – починав я з посади звичайного юридичного радника у 1998 році. Тоді ж вивчав тонкощі юридичної бази бізнесу та її особливості, дивився, як все працює зсередини. Багаторічний досвід в цій сфері і управлінські навички дали мені можливість згодом стати партнером в юридичній фірмі, а зараз – володіти перспективними фінансовими компаніями по всьому світу.

– Напевно, однією з таких організацій є Axios Capital Limited? Розкажіть детальніше про неї, адже в місії компанії заявлена ​​дуже амбітна мета – створити інноваційний FinTech-центр.

Довідка. Fintech (фінансові технології) – технології, які допомагають фінансовим службам і компаніям управляти фінансовими аспектами бізнесу.

– Так, Axios є великим FinTech-центром і холдинговою компанією, яка об'єднує фінансові, освітні проєкти, кредитні організації та ряд інших онлайн-підприємств. Також ми активно залучаємо користувачів і DevOps-інженерів, які допомагають збільшити ефективність і безпеку розробки програмного забезпечення для бізнесу.

Компанія пропонує повний набір продуктів і рішень FinTech. Ми розробляємо власні ідеї, а крім цього, співпрацюємо з іншими компаніями у відповідних напрямках, тому й прагнемо стати найбільш інноваційним FinTech-центром світу і розвинути сильний бренд.

Наш девіз – "Завжди ставити під сумнів, вчитися та вдосконалюватися". Використовуючи знання, технології і досвід нашої команди ми готові перетворити своє бачення фінансового бізнесу в реальність.

Тут важливо пам'ятати, що навіть великі компанії – ніщо без людей. Тому в управлінських рішеннях я керуюся принципом, що людям потрібно давати можливість бути собою, і це дасть свої плоди.

– Розкажіть про останні проєкти Axios Holding, які спрямовані на розвиток FinTech індустрії?

– Ми прагнемо, щоб наші проєкти об'єднували фахівців і були соціально корисними. Тому у вересні цього року запустився спонсорований Axios "Євразійський державний та IT-форум" від StrategEast. Його метою є підтримка IT індустрії в пострадянських країнах за допомогою організації місцевих галузевих заходів та фінансових ініціатив.

Через пандемію подія мала гібридний формат, включаючи як онлайнові, так і офлайн-презентації. Наш форум зібрав фахівців у світі IT індустрії, глав міжнародних фінансових установ, аналітичних центрів, а також підприємців з США, ЄС, Євразії.

– Говорячи про COVID-19, поділіться, як ви реагуєте на нові виклики часу?

– Ні для кого не секрет, що це нелегкий період для бізнесу. Чимало організацій справляється з ним, скорочуючи штат або зарплатний фонд. Ми ж вважаємо, що команда – понад усе, тому всіляко підтримуємо співробітників і зберігаємо робочі місця у всіх наших компаніях.

– У вас також є кілька платіжних сервісів. Які у них конкурентні переваги, адже на ринку багато схожих пропозицій?

– Так, наприклад, Silvergate Holding – також холдингова фінансова організація, яка має багато дочірніх компаній по всьому світу. Всі вони ліцензовані, щоб діяти як фінансові установи і спеціалізуються на операціях з використанням електронних грошей. Платіжні послуги і фінансові рішення доступні клієнтам по всьому ЄС.

– "Нова ера особистих фінансів" – такий девіз вашої компанії Equfin? Що визначає ця ера? Які зміни вона передбачає?

– Equfin об'єднує кілька компаній з надання фінансових послуг, перш за все, в сфері споживчого кредитування.

Ми маємо велику і важливу мету: зробити гроші доступними для кожного. Незалежно від того, хто ви, яка сума і коли вам потрібна. Більшість людей, яким потрібні гроші для бізнесу або особистих потреб не мають до них доступу. Зокрема, через жорстку банківську систему та тривалий бюрократичний процес подачі заявки. Замість цього ми пропонуємо інноваційні технології для швидкого розв’язання реальних проблем з фінансуванням.

Запорукою нашого зростання є мобілізація людей і технологій для постійних досліджень та розвитку. Ми дійсно цінуємо нашу команду, адже Equfin об'єднав людей, чий досвід охоплює кілька десятиліть, галузей і континентів. Це по-справжньому досвідчена, мультикультурна команда світового класу.

– Ви також інвестуєте в освіту майбутнього, наприклад, багато часу присвятили розробці унікального Центру фінансової освіти. Як він працює?

– Центр пройшов довгий шлях за відносно короткий час. Оскільки складно створити якісний і ефективний проєкт, який об'єднав би в собі і фінансову індустрію, і освітні практики.

Ми створюємо навчальні курси, матеріали та інноваційні інструменти для фінансової освіти через інтернет-платформу. Курси викладаються досвідченими фахівцями більш ніж 30-ма мовами світу.

Мета цього центру – змінювати повсякденне фінансове життя кожного. Маючи багаторічний досвід роботи в цій області, ми розробили передові освітні інструменти для легкого навчання фінансовій грамотності та практичним умінням.

– Якими ще проєктами ви пишаєтеся?

– Одним з таких є міжнародний брокер EverFX Group. Перш за все, компанія виконує брокерські функції на фінансовому ринку. Ми забезпечуємо всіх учасників необхідними інструментами для стабільної роботи і допомагаємо проводити фінансові операції між ними.

У чому особливість таких фірм? Щонайменше, з ними ви отримуєте доступ до ширшого кола інвестицій, ніж могли б придбати самі.

Довідка. Брокерські компанії створені для спільного надання посередницьких послуг під час проведення торговельних, біржових операцій.

Ми вдало працюємо по всьому світу і робимо акцент на наданні професійних та надійних послуг всім нашим клієнтам. Успіх роботи побудований на розмаїтті, гнучкості та безпеці.

Окрім того, ми прагнемо створити довгострокові відносини з клієнтами, наділивши їх необхідними фінансовими інструментами й можливостями: від інвестиційних програм до освітніх центрів, надаючи при цьому комплексну підтримку.