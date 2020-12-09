У Кремлі заявили, що докладають зусиль для вирішення проблеми води у Криму
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нібито робить все необхідне, аби вирішити проблему водопостачання у тимчасово окупованому Криму. Однак для цього, мовляв, потрібно трохи більше часу.
Що сказав Пєсков
Росія нібито робить усе можливе для того, щоб мінімізувати наслідки від дефіциту води у Криму, однак вони все одно відчуваються. Про це 9 грудня розповів прессекретар Путіна, повідомляє ТАСС.
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Вимагає часу (вирішення проблеми водопостачання – 24 канал). Для цього докладають найбільш енергійні зусилля,
– наголосив Пєсков.
Зауважимо, нещодавно у соцмережах депутати російської Держдуми запропонували американському підприємцю Ілону Маску переїхати в окупований Крим і вирішити там проблему з водою.
"Я не знайомий з цією пропозицією. Я насправді не знаю про його (Маска – 24 канал) спеціалізацію у розв'язанні проблем води", – зауважив прессекретар Путіна.
Він наголосив, що ситуація з питною водою в Криму є дуже серйозною проблемою: "В умовах, коли була перекрита вода, страждає і економіка цього регіону, страждають і громадяни, і туристи".
Головне про проблему води у Криму
- Після російської окупації Криму на півострові розпочалися проблеми з водопостачанням. Адже до 2014 року 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна через Північно-Кримський канал.
- Крім того, на території Криму виникло засолення ґрунту. Це пов'язано з тим, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел.
- В Україні проблему водопостачання окупованому півострові пов’язують із неправильним розподіленням ресурсів. Кремль направляє водні ресурси на військові бази, тому цивільному населенню води не вистачає.
- В окупованій Ялті з 14 грудня воду подаватимуть по графіку – три години вранці і стільки ж ввечері.
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