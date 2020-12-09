Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нібито робить все необхідне, аби вирішити проблему водопостачання у тимчасово окупованому Криму. Однак для цього, мовляв, потрібно трохи більше часу.

Що сказав Пєсков

Росія нібито робить усе можливе для того, щоб мінімізувати наслідки від дефіциту води у Криму, однак вони все одно відчуваються. Про це 9 грудня розповів прессекретар Путіна, повідомляє ТАСС.

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Вимагає часу (вирішення проблеми водопостачання – 24 канал). Для цього докладають найбільш енергійні зусилля,

– наголосив Пєсков.

Зауважимо, нещодавно у соцмережах депутати російської Держдуми запропонували американському підприємцю Ілону Маску переїхати в окупований Крим і вирішити там проблему з водою.

"Я не знайомий з цією пропозицією. Я насправді не знаю про його (Маска – 24 канал) спеціалізацію у розв'язанні проблем води", – зауважив прессекретар Путіна.

Він наголосив, що ситуація з питною водою в Криму є дуже серйозною проблемою: "В умовах, коли була перекрита вода, страждає і економіка цього регіону, страждають і громадяни, і туристи".

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